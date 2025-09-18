鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-18 07:46

‌



南非、孟加拉、印尼、巴基斯坦、愛爾蘭、斯洛維尼亞、巴西、哥倫比亞、土耳其等 16 個國家的外長，周二（16 日）發表聯合聲明，呼籲保障向加薩地帶運送人道主義物資的「全球堅韌船隊」安全。

16國緊急發表聯合聲明，呼籲保障加薩救援船隊安全。（圖：Shutterstock）

根據這份由南非國際關係與合作部發布的聲明，除了運送人道主義物資，「全球堅韌船隊」還希望國際社會關注改善巴勒斯坦人民人道主義狀況的緊迫性，呼籲立即結束加薩地帶戰事。

‌



這份聲明強調，實現和平、提供人道主義援助，以及遵守包括國際人道法在內的國際法，是各國政府的共同目標。

該聲明呼籲各方避免對救援船隊採取任何非法或暴力行為。聲明重申，任何違反國際法、侵犯船隊成員人權的行徑，包括在國際水域襲擊船隻或非法拘禁，都會被追責。

「全球堅韌船隊」由約 20 艘船組成，成員來自 44 個國家和地區，尋求打破以色列對加薩地帶的封鎖。船隊原計劃 8 月 31 日從西班牙巴塞隆拿港口起航，但因惡劣天氣返港，9 月 1 日再次啟航，計劃 9 月中旬抵達巴勒斯坦加薩地帶。

船隊一艘船 8 日晚在突尼西亞港口停泊時起火。有組織者指認，這是以色列無人機投擲爆炸或燃燒裝置所致。

突尼西亞內政部否認發生無人機襲擊事件。9 日晚，船隊另一艘船起火，突尼西亞內政部認定這是一起有預謀的襲擊。