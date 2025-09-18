鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-18 12:40

中國 AI 產業迎來爆發性成長拐點，騰訊 (00700-HK) 與阿里巴巴 (09988-HK) 正以差異化策略構築競爭壁壘。國際投行最新研判顯示，坐擁 13 億用戶的騰訊靠著微信生態在消費級 AI 應用領域佔據先機，而掌握中國國內 47% 公有雲市占率的阿里則在企業級服務市場持續領跑，兩者透過技術迭代與生態擴張，共同推動中國國產晶片在雲端運算、物聯網等關鍵領域實現突破。

兩大投行評中國AI：大摩按讚騰訊微信生態「2C最佳」高盛看好阿里雲企業級服務市場（圖：Shutterstock）

摩根士丹利 (下稱大摩) 將騰訊定位為「2C 端 AI 應用最佳實踐者」，維持每股 700 港元目標價及「增持」評等。

數據顯示，騰訊雲端業務今年第二季行銷收入達 20%、遊戲業務 22% 的顯著成長，AI 投報率大幅提升，總裁湯道生在 2025 全球數位生態高峰會上強調：「實用化 AI 將重塑產業效率，全球化佈局孕育新增長極。」

大摩指出，騰訊憑藉涵蓋 600 項功能的雲端 3.0 代理開發平台及 12 個主流模型，已建構包含元寶、QQ 瀏覽器等產品的完整 AI 矩陣。元寶位列中國 AI 原生應用每日活躍術前三，QQ 瀏覽器 AI 月活表現更季增 17.8 倍，騰訊會議 AI 用戶年增 150%。更值得關注的是，其混元大模型升級版在全球翻譯領域登頂，開源小模型參數涵蓋 0.5B 至 13B 並強化多模態互動能力。

國際化拓展成為騰訊新成長引擎，海外客戶數量較去年同期成長一倍，90% 以上中國重量級出海企業選擇騰訊 AI 解決方案，目前騰訊業務觸角已延伸至 80 多個國家和地區，沙烏地阿拉伯與日本資料中心建設提速，九大區域技術支援站點建構全球化服務網路。

高盛則力挺阿里巴巴的「全端式雲端服務商」地位，將其 ADR 目標價上調至 179 美元。該投行在最新研究報告中指出，中國企業級大模型日均 Token 消耗量半年激增 363%，阿里成功滲透多數財富 500 強企業。

高盛分析師指出，基於 API 呼叫和 Token 付費的商業模式，使具備領先 AI 能力的雲端服務商佔據最優競爭位置。阿里雲 Qwen3-Next 架構效能較半年前提升 10 倍而成本驟降 90%，800 億參數模式運算速度達 32B 版本的 10 倍，相關評測全球領先。

在 AI 基礎設施領域，中國企業級大模型應用呈現爆發態勢。美團基於國產晶片推出 AI 助理「小美」，高德地圖上線全球首個 AI 原生地圖代理「小高老師」。

高盛預測，今年第三季中國雲端服務供應商資本支出將年增 39%，為 AI 雲端業務持續放量奠定硬體基礎。