鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-12-10 14:30

阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 旗下 AI 應用程式千問迎來爆炸性成長，根據官方周三 (10 日) 公布的數據，自 11 月 17 日開啟公測僅 23 天，千問月度活躍用戶數 (含 App、Web、PC 端) 已突破 3000 萬，躍居全球成長最快 AI 應用程式行列。

這項最新數據不僅印證了市場對優質 AI 應用程式的強烈需求，更標誌著阿里 AI 策略正式從技術儲備階段，邁入規模化落地新階段。

‌



為支援用戶成長，千問應用程式同步開放四大核心功能，加速從「聊天助理」進化到「辦事能手」，其中 AI PPT 功能支援 39 種格式輸入，提供超 10 萬份免費範本，用戶僅需一句話指令即可生成精美演示文稿；AI 寫作涵蓋論文、合約、簡歷等 1000 餘類模板，支援多格式互轉與智能排版。

實測數據顯示，這兩項功能精準切入企業辦公室高頻場景，可望重塑傳統辦公室軟體市場格局。

教育普惠領域亦迎來突破。AI 文庫實現「一句話找資料」，可快速檢索億級學習資源；AI 講題則能一鍵批改作業、生成錯題解析，模擬教師解題思路。業內人士指出，這些功能顯著降低知識獲取門檻，為教育公平提供技術支援。

為支撐策略擴張，阿里前一日宣布成立千問 C 端事業群，整合夸克、UC 等業務，目標將千問打造成 AI 時代超級入口。該事業群已啟動跨端佈局，夸克 AI 眼鏡整合千問助手與雙晶片方案，涵蓋搜尋、支付等場景，展現阿里生態協同優勢。

值得關注的是，千問憑藉阿里全端 AI 技術能力，已形成「技術累積—模型突破—場景賦能」循環。Qwen 開源模式躋身全球頂尖行列，為辦公室、學習等場景提供底層支撐。

阿里巴巴執行長吳泳銘透露，未來將追加 AI 投入，逐步打通地圖、外賣、電商等生態場景，真正實現「無所不在的 AI 助理」。