貿易與貨運專家示警：川普對歐盟課重稅恐反噬美製造業

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-24 05:50

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美國總統川普 (Donald Trump) 周五 (23) 日揚言要對歐盟商品課徵高達 50% 關稅，貿易與貨運專家警告，此舉恐傷及美國製造業供應鏈，反讓美國製造成本飆升，與川普政府振興工業、推動製造業回流的核心經濟目標背道而馳。

根據《CNBC》報導，專門經營歐美航線的貨櫃航運公司 Atlantic Container Line 執行長 Andy Abbott 表示，向歐盟進口商品課徵 50% 關稅，將使美國產品的生產成本變得更高，因為與主要向美國供應消費品的亞洲不同，歐洲主要是工業設備、零件的來源，而這些產品有助於美國製造業的生產活動。

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此外，美國出口商也將因貿易減少而受害。Abbott 解釋，美國運往歐洲的貨櫃運費僅為從歐洲運往美國運費的三分之一，這意味著回程通常有較多空櫃。一旦歐洲對美國的出口因關稅而減少，航運公司為彌補空艙損失，勢必提高美國出口至歐洲的貨櫃費率。 這將增加美國產品在海外的成本，進一步削弱其國際競爭力。

Wiley 律師事務所合夥人兼國際貿易業務共同主席 Timothy Brightbill 則提醒，歐盟是美國重要的貿易夥伴，50% 的關稅可能會對其造成經濟損害，且對方也可能會進行報復。

不過 Brightbill 也指出，美國與歐盟存在大量貿易壁壘且雙方有多年的長期貿易問題，這次談判可能為農業和數位貿易提供機會，這也是白宮希望歐盟回到談判桌的原因。但他補充道，這並不保證歐盟會以川普期望的方式回應，因為歐洲各國對於是否進行談判存在不同程度的看法，要達成共識將非常困難。

貿易顧問和經濟研究公司 Trade Partnership Worldwide 總裁 Dan Anthony 則表示，美國各州都將感受到 50% 關稅的威力，計算後的實際的關稅稅率，將會暴增 20 倍到 200 倍。而市場一般相信，進口商會將這些成本與廣大的美國供應鏈與消費者分攤。