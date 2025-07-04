鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-04 16:00

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貿易組織和分析師表示，自 5 月初美國取消對來自中國的低價包裹的免稅政策以來，來自亞洲的航空貨運量已下降兩位數。

美中貿易政策轉變重擊亞洲空運貨量 貨運業者忙調整航線(圖:shutterstock)

國際航空運輸協會 (IATA) 數據顯示，5 月份亞洲至北美的航空貨運需求年率下降 10.7%，協會總幹事 Willie Walsh 表示，這反映出「美國貿易政策轉變帶來的抑制效應」。

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此免稅優惠俗稱「小額免稅」(de minimis)，適用於價值低於 800 美元的貨物，這些貨物常由 Shein 和拼多多旗下 Temu 等低成本電商平台空運至美國。然而，自 5 月 2 日起，來自中國大陸和香港的此類貨物已被課稅，初期稅率高達 145%，後於五月中旬經美中貿易緩和後降至 30%。

行業專家指出，五月份從中國發往美國的低價值電商貨運量，出現特別劇烈的下滑。據空運諮詢公司 Aevean 估計，該類貨運量較前一個月下降了 43%。與此同時，這些貨物對歐洲和東南亞等其他主要出口市場的運輸量，則有所增加。

Aevean 總經理 Marco Bloemen 表示，由於企業已預期到此政策變動且稅率已下調，目前尚不確定如此劇烈的下降是否會持續。

為應對美國需求的流失，電商平台正將重心轉向其他市場，對歐盟和亞太地區的出口顯著增長。

由於亞洲至美國的需求下降，航空公司已將貨機從跨太平洋航線撤回並部署到他處。儘管部分需求有所回歸，但航班頻率已減少。

Rotate 數據顯示，六月份中國與美國之間的直飛貨機運力較三月份下降 11%，抵銷了過去一年在這些航線上的增長。亞洲貨運代理 Dimerco Express 估計，其五月和六月的電商預訂量下降了 50%。