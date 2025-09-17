search icon



QIC：台股前20大外資股東半數投資中小型股 長期價值將是新顯學

鉅亨網記者陳于晴 台北


寬量國際 (QIC) 攜手中華公司治理協會 16 日共同舉辦「迎接證交所提升企業價值計畫：連結股東價值與 ESG」線上研討會，吸引超過 200 家上市櫃公司參與。QIC 創辦人暨執行長李鴻基指出，台灣前 20 大外資股東中，投資企業數量平均達 300 家，其中近 150 家是市值低於 20 億美元的中小型股，顯示外資布局已不侷限於大型股，中小型股若能善用投資人溝通與 ESG 實踐，同樣具備吸引力，提升長期價值將是下一階段外資圈顯學。

cover image of news article
QIC：台股前20大外資股東半數投資中小型股 長期價值將是新顯學。(鉅亨網資料照)

研討會由臺灣證券交易所公司治理部副理謝兆恩致詞揭開序幕，他表示，亞洲股市近年報酬率普遍落後主要國際市場，資金外流導致流動性下降。證交所因此自去年起推動「提升企業價值計畫」，要求上市公司從現況分析、政策規劃、溝通追蹤三方面切入，並將成果揭露於公開資訊觀測站專區，納入公司治理評鑑指標。


李鴻基表示，目前已有逾 120 家企業公布價值提升計畫，但台灣僅約兩成公司投入資本回報率 (ROIC) 高於資金成本 (WACC)，顯示資本效率仍待加強。他強調，股東價值不僅來自營收與獲利，也受到資產負債表管理、ESG、股利政策與市場流動性影響。

李鴻基指出，在台灣前 20 大外資股東中，投資台灣公司家數平均達 300 家，而市值超過 20 億美元的中大型股不到 150 家，顯示外資並非只投資大型股，也會布局市值較小的公司。因此，如何精準對標投資人、清楚論述長期策略並展現股東價值，是企業提升股東價值關鍵。

標普全球（S&P Global）Sustainable1 總監鐘柏永則分享，今年共有 69 家台灣企業入選《標普全球永續年鑑》，數量居全球第二，凸顯台灣在永續表現上的競爭力。不過，他提醒，僅約半數企業訂有供應商準則，且僅 9% 會淘汰不合規供應商，供應鏈管理落差恐帶來重大財務與聲譽風險，亟需系統化盡職調查。

富達國際（Fidelity International）永續投資副總監張庭瑋則指出，ESG 已成為投資決策的「常規業務」，其中公司治理（G）是根本，也是創造長期價值的核心。她建議台灣企業在與投資人互動時，應更著重未來策略與藍圖，而非僅限於回顧既有成果。

李鴻基強調，提升企業價值已是全球資本市場趨勢，台灣企業唯有跳脫短期營運思維，將 ESG 納入核心策略，並強化透明溝通，才能贏得國際資本市場的認同。

