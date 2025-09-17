鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-17 18:31

‌



寬量國際 (QIC) 攜手中華公司治理協會 16 日共同舉辦「迎接證交所提升企業價值計畫：連結股東價值與 ESG」線上研討會，吸引超過 200 家上市櫃公司參與。QIC 創辦人暨執行長李鴻基指出，台灣前 20 大外資股東中，投資企業數量平均達 300 家，其中近 150 家是市值低於 20 億美元的中小型股，顯示外資布局已不侷限於大型股，中小型股若能善用投資人溝通與 ESG 實踐，同樣具備吸引力，提升長期價值將是下一階段外資圈顯學。

QIC：台股前20大外資股東半數投資中小型股 長期價值將是新顯學。(鉅亨網資料照)

研討會由臺灣證券交易所公司治理部副理謝兆恩致詞揭開序幕，他表示，亞洲股市近年報酬率普遍落後主要國際市場，資金外流導致流動性下降。證交所因此自去年起推動「提升企業價值計畫」，要求上市公司從現況分析、政策規劃、溝通追蹤三方面切入，並將成果揭露於公開資訊觀測站專區，納入公司治理評鑑指標。

‌



李鴻基表示，目前已有逾 120 家企業公布價值提升計畫，但台灣僅約兩成公司投入資本回報率 (ROIC) 高於資金成本 (WACC)，顯示資本效率仍待加強。他強調，股東價值不僅來自營收與獲利，也受到資產負債表管理、ESG、股利政策與市場流動性影響。

李鴻基指出，在台灣前 20 大外資股東中，投資台灣公司家數平均達 300 家，而市值超過 20 億美元的中大型股不到 150 家，顯示外資並非只投資大型股，也會布局市值較小的公司。因此，如何精準對標投資人、清楚論述長期策略並展現股東價值，是企業提升股東價值關鍵。

標普全球（S&P Global）Sustainable1 總監鐘柏永則分享，今年共有 69 家台灣企業入選《標普全球永續年鑑》，數量居全球第二，凸顯台灣在永續表現上的競爭力。不過，他提醒，僅約半數企業訂有供應商準則，且僅 9% 會淘汰不合規供應商，供應鏈管理落差恐帶來重大財務與聲譽風險，亟需系統化盡職調查。

富達國際（Fidelity International）永續投資副總監張庭瑋則指出，ESG 已成為投資決策的「常規業務」，其中公司治理（G）是根本，也是創造長期價值的核心。她建議台灣企業在與投資人互動時，應更著重未來策略與藍圖，而非僅限於回顧既有成果。