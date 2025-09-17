鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-17 16:23

最新 TISA (台灣個人投資儲蓄帳戶) 申購狀況出爐，8 月 20 檔商品合計吸引上億資金流入，最受矚目的 0050 連結基金一檔囊括逾 6700 萬元，占比超過 6 成，持續為 TISA 投資人首選，0056 連結基金則以 659 萬元位居亞軍。

TISA 8月吸金上億 0050連結基金獲申購6700萬元奪人氣王。(鉅亨網資料照)

據投信投顧公會統計 8 月 TISA 級別基金申購狀況，相較上個月大幅成長近 4 成，前五名分別為元大台灣卓越 50 ETF 連結基金 (0050 連結基金)、元大台灣高股息 ETF 連結基金 (0056 連結基金)、統一台灣動力基金、統一大滿貫基金、安聯四季成長組合基金，皆有百萬以上申購，而 0050 更是一枝獨秀，單檔吸金 6738 萬元。

‌



法人分析，0050 連結基金與 0050 連動，長期表現亮眼。0050 成立以來截至 9/12 含息報酬率 1135%，以每年 250 交易日換算年化報酬率 12.2%，在此報酬率下約 6 年就有機會為投入資產翻倍。

今年以來 0050 調降費用率、分割股價，更強化市值型龍頭第一選擇優勢，其最新規模已突破 7300 億元，經理費率再下降至約 0.1005%，未來突破 7500 億元將進一步降至低於 0.1%，0050 連結基金持有 0050，將同步受惠。

TISA 級別經理費優惠的連續扣款達 24 個月 (含) 以上，即可享有免手續費，且經理費較市場更優惠。在費用率上 0050 ETF 已為市場最低，0050 ETF 連結基金投資 0050 的部位，經理費不會重複收取，其他 10% 以下因應申贖之現金部位，除了比照 0050 經理費率外，TISA 級別將再打五折。