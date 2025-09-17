鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-17 20:33

佳世達 (2352-TW) 積極布局智慧健康領域，攜手旗下企業浚鴻數據 (DKABio)，發表全新 AI 精準健康技術，並串聯集團大艦隊成員與 AWS 合作，建構智慧健康生態圈。

佳世達串聯集團大艦隊成員攜手AWS 建構智慧健康生態圈。(圖：佳世達提供)

佳世達 17 日與 AWS 共同主辦「健康台灣 AI / 數位孿生 引領智慧健康新模式」論壇，佳世達旗下邁達特、浚鴻數據、達宣智慧等也實地展示 AI 數位孿生之智慧健康解決方案，共同探討智慧健康產業所面臨的挑戰與機會。

佳世達以聯合艦隊策略，集結旗下邁達特、浚鴻數據、達宣智慧等，並攜手 AWS 的雲端運算、機器學習與資安架構，建構涵蓋醫院營運、醫材設備、到精準健康服務的智慧健康生態圈，實現院內治療到院外預防的全人健康管理。

佳世達表示，現階段已於多家醫學中心、區域醫院與醫療機構展開試點，透過電子病歷、醫療影像與智慧病房管理系統的雲端佈署，不僅顯著提升醫療數據整合與決策效率，也為醫療產業加速數位轉型奠定關鍵基礎。

其中，浚鴻數據首度發表 AI 精準健康新技術，突破傳統驗血驗尿限制；在優化醫療工作條件上，達宣智慧推出「數位孿生智慧醫院」，協助院方即時掌握資源與設備運作，並透過 AI 整合數據提升診斷精準度與病患安全。