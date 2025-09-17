鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-17 18:19

台新新光金控旗下元富證券子公司元富投顧今 (17) 日舉辦 2025 年第 4 季投資展望說明會，元富投顧總經理鄭文賢表示，預期 9 月聯準會將啟動降息，今年有機會降息 2-3 碼，並延續至明年新任主席上任，不過，台灣央行應不會跟進美國降息腳步，將維持重貼現率 2% 不變；而在美國推動資金動能下，預計台股可望沿著季線往上墊高，年底目標上看 26700 點。

元富估聯準會年底前降息2-3碼 推升台股上看26700點。(圖：元富提供)

元富指出，美股帶動台股、輝達帶動台積電相關 AI 股趨勢不變，且考量台積電 (2330-TW) 市值權重逼近 40%、企業獲利占比 36%，有利台股持續走高，尤其美國降息將引發國際美元弱勢，使台股持續受惠資金行情，因此，預計台股可望沿著季線往上墊高，年底目標上看 26700 點。

鄭文賢進一步說明，由於聯準會政策關注焦點已逐步從通膨轉向經濟表現，預期聯準會可望於 9 月啟動降息，今年有機會降息 2-3 碼。

就台灣來看，因就業市場穩健、股市成交量回升，民間消費仍具支撐力，再加上 AI 熱潮推動半導體投資與出口，且 CPI 年增率約落在 1.5% 至 2%，元富投顧預估，台灣央行將維持重貼現率 2% 不變。