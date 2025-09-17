鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-17 17:00

國產算力崛起！中國廠商「朋友圈」加速擴張 阿里巴巴、百度將取代輝達？（圖：Shutterstock）

《路透社》這篇報導宛若平地驚雷，讓資本市場對中國國產算力抱團加速的預期再度升溫。自年初以來，阿里巴巴就將自研晶片應用於輕量級模型訓練，其性能已與輝達 H20 相媲美，百度亦嘗試用崑崙芯 P800 訓練新版文心大模型。

從寒武紀一度超越貴州茅台，到阿里巴巴、百度加快自研晶片落地，加上政策層面「AI+」行動意見的持續釋放，國產算力的「朋友圈」正加速壯大。

輝達的「失落」不僅是單一企業的挑戰，更是整個產業格局重塑的開端。在 2026 財年 Q2 財報中，輝達營收年增 55%，持續領先全球 AI 浪潮，但該公司也承認中國區營收年減 24%，是其全球版圖中少見的逆勢下行。

輝達高層雖在電話財報會議中強調中國市場的重要性，會推出符合出口規定的客製化產品，但也承認中國本土替代速度正在加快。

中國曾是輝達重要市場，2024 財年中國區營收 171.08 億美元，創歷史新高，佔全球總營收約 13%，是輝達第二大銷售市場，字節跳動、騰訊等科技巨頭及理想、比亞迪等車廠都是其重要客戶。

然而，Omdia 數據顯示，2024 年騰訊對輝達 AI 晶片採購量變化反映出依賴關係的改變。根據 Bernstein Research 數據，2024 年中國 AI 加速器市場中，輝達市佔率約 66%，華為海思約 23%。

根據 IDC 出貨量統計數據，2024 年中國市場 AI 晶片出貨量超 270 萬顆，國產晶片頭部廠商華為昇騰出 64 萬顆，輝達市佔率 70%，但成長率落後國產陣營。

同時，國產廠商沐曦股份的曦雲 C550 板卡平均銷售單價逆勢上漲，反映市場需求旺盛，國產晶片正擺脫「低價低質」標籤。

阿里巴巴和百度最新進展是國產算力進程的重要註腳。儘管兩家公司仍未完全放棄輝達，但部分替代意味著國產廠商在技術和生態上取得實際突破。