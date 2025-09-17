鉅亨網編輯林羿君 2025-09-17 16:50

疑涉間諜？華為子公司與輝達共用大樓 美議員喊查。(圖:shuttrstock)

美國眾議院美中戰略競爭特別委員會的共和黨主席 John Moolenaar 和民主黨的成員 Raja Krishnamoorthi，本周向 Futurewei 負責人發出聯合信函，指出 Futurewei 使用輝達位於加州總部的地址已有 10 多年。Futurewei 擁有該園區 3 棟建築的主要租賃權，輝達一直到 2024 年才取得這些建築的完全控制權。

美議員表示，這種同址辦公，使 Futurewei 能夠前所未有地接觸到美國最先進的半導體和人工智慧技術，令人感到擔憂，甚至質疑，Futurewei 在 2019 年與華為的分拆，僅是「表面動作」。

信中提及，2018 年曾有投訴指出華為被拒絕參加 Facebook 電信峰會後，Futurewei 指示員工以虛假美國公司名義混入會議，引發議員對潛在間諜活動的關注。

信函要求 Futurewei 提供多項資料，主要包括交代與華為關係，例如與華為的完整組織架構圖、公司內部的組織架構圖、董事會成員的姓名與職位、內部治理的上下級關係、Futurewei 與附屬實體在美國從事一切活動的概要。