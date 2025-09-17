鉅亨網新聞中心 2025-09-17 13:22

華為發布《智慧世界 2035》系列報告，深入探討未來十年內即將改變世界的十大關鍵技術趨勢，並展望這些技術將如何影響各行各業，從教育、醫療到製造與能源。

華為預測2035年十大科技趨勢：九成家庭有AI機器人、算力總量成長10萬倍。(圖:shutterstock)

華為常務董事汪濤在主題演講中指出，人類文明的每一次進步都源於對未知的探索，而生成式人工智慧（AGI）正以前所未有的方式重新定義未來的可能性。他強調，這份對前瞻性視野的依賴，將引領我們走向一個更繁榮的智慧文明。

報告中列出的十大關鍵技術趨勢涵蓋了 AGI、智慧體、人機協同、互動模式、自動駕駛、運算與儲存、通訊網路及能源等領域。其中，華為預測：

AGI 將是未來十年最具變革性的驅動力，其發展將逐步邁向物理世界。

AI 智慧體將從單純的執行工具演變為能協助決策的夥伴，引領產業革命。

人機合作程式設計將成為主流，人類將專注於創新與頂層設計，繁瑣的編碼工作則交由 AI 完成。

互動方式將從傳統圖形介面轉向多模態自然語言，提供使用者沉浸式體驗。

手機 App 將轉變為由 AI 智慧體驅動的服務節點，提供更流暢的用戶體驗。

自動駕駛將迎來 L4 + 時代，汽車成為人們的「移動第三空間」。

算力總量到 2035 年將成長 10 萬倍，新型運算將全面興起。

資料儲存需求將成長 500 倍，AI 成為驅動儲存模式改變的「新燃料」。

通訊網路的連接對象將從 90 億人擴展至 9,000 億智慧體。

能源將成為限制 AI 發展的核心，再生能源發電量佔比將突破 50%，AI 將實現能源的即時高效管理。

在生活應用方面，華為預測至 2035 年，AI 將幫助預防超過 80% 的慢性病，實現健康管理從「被動治療」到「主動預防」的轉變；超過 90% 的家庭將擁有智慧機器人，人類也將逐漸進入全息生活空間的時代。