蘋果AirPods Pro 3推出全新耳塞與聲學密封測試！提升音質與降噪體驗

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-17 09:57

‌



蘋果 (AAPL-US) 最新支援文件顯示，AirPods Pro 3 將採用「聲學密封測試」（Acoustic Seal Test）來檢查耳塞的佩戴是否合適。蘋果表示，透過此測試可確保使用者選擇到最適合的耳塞尺寸，以獲得最佳音質與降噪效果。

蘋果AirPods Pro 3推出全新耳塞與聲學密封測試。(圖：蘋果)

根據《MacRumors》報導，過去 AirPods Pro 1 與 AirPods Pro 2 使用的是「耳塞適配測試」（Ear Tip Fit Test），而 AirPods Pro 3 則更新了測試流程。

‌



蘋果建議用戶先從中號（M）耳塞開始佩戴，如果無法達到良好聲學密封感，則改用大號耳塞；若耳塞過大，則改用小號耳塞，以確保最佳音質與降噪體驗。

此外，蘋果為 AirPods Pro 3 設計了全新的泡棉矽膠耳塞，比前代更柔軟、更服貼。

新耳塞提供五種尺寸，包括 XXS、XS、S、M 和 L，其中 XXS 為新增的尺寸，可更好地滿足不同用戶的佩戴需求。

蘋果提醒，用於心率感測的最佳耳塞尺寸可能與聲學密封最佳尺寸不同。為了精準測量心率，AirPods Pro 3 應以 45 度角朝向臉部佩戴，並確保心率感測器貼近耳朵。若心率測量數據不穩定，建議嘗試更換耳塞尺寸。

用戶只需將 AirPods Pro 3 連接至運行 iOS 26 的 iPhone 或 iPadOS 26 的 iPad，進入 AirPods 設定頁面，選擇「聲學密封測試」即可啟動，輕鬆確保最佳佩戴效果與音質表現。