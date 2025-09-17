search icon



AI霸權之戰！美國再推鬆綁監管新法 共和黨克魯茲：不這樣做 中國將成最大贏家

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電


為在 AI 競爭中搶得先機，美國政治人物可謂使盡渾身解數，德州共和黨參議員 Ted Cruz 在先前一項降低 AI 監管的法案遭否決後，上周再度出擊推出「沙盒法案」，且信心滿滿。

cover image of news article
AI霸權之戰！美國再推鬆綁監管新法 共和黨克魯茲：不這樣做 中國將成最大贏家（圖：Shutterstock）

在《Politico》周二 (16 日) 主辦的一場活動上，Cruz 表示，他的法案「絕對沒有死」，推進進度超出預期，還抨擊民主黨執政各州積極展開科技立法的舉措。他聲稱，若不通過相關法案為 AI「鬆綁」，最終會讓美國對手受益，「最大贏家會是中國」。


Cruz 指出，他的提案推進程度超出預期，在團隊努力下通過參議院規則審查機構審核。

Cruz 也承認法案先前受阻，是因為田納西州共和黨議員 Marsha Blackburn 的反對，後者擔心田納西州保護音樂人免受 AI 版權侵權的法律受到影響。兩人目前尚未就後續推進路徑溝通，但 Cruz 透露正與白宮密切合作。

在本屆國會任期內，Cruz 一直積極推動 AI 相關事務。今年 5 月他提出「十年暫停期提案」，欲給州級 AI 監管按下十年暫停鍵，該提案雖在眾議院以微弱優勢通過，但因民主黨強烈反對，加上共和黨內部分歧，最終在參議院遭否決，不少共和黨人如密蘇里州參議員 Joshua Hawley 等表示堅決反對。

不過 Cruz 並未放棄，上周推出「沙盒法案」，旨在為 AI 公司提供「監管沙盒」，且跟「十年暫停期提案」一樣，旨在減少監管對 AI 創新的限制，讓企業在較少監管下實驗，減輕監管壓力，企業可申請豁免妨礙研發的法規。

Cruz 上周三 (10 日) 在參議院聽證會上表示，監管沙盒不是免死金牌，開發者仍須守法，且僅靠總統行政令不足以確保美國在 AI 領域的領導地位，該法案有助於激發創新。

外界團體和民主黨人擔憂 Cruz 提案會削弱現有法律執行能力，Cruz 則稱法案將確保如消費者安全保護法等現有法律效力。

多名美國官員近期就中美科技競爭表達強烈危機感。7 月 23 日，美國總統川普拋出 AI 發展藍圖，企圖透過放寬環境法規和擴大對盟友的 AI 出口，維持美國在 AI 領域對中國的領先地位。美國副總統范斯也表示，若美國自我限制，讓中國追趕，責任在美國領導人。

AITed Cruz監管鬆綁中國沙盒法案十年暫停期提案

