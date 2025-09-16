search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

交通部：財劃法影響明年建設預算減1100億 高雄分配款減112億元最多

鉅亨網記者黃皓宸 台北


自新「財劃法」出爐後，引發地方與中央財政分配失衡、事權不清等爭議，近期行政院邀全國 22 縣市研商，但有地方首長質疑明 (2026) 年補助遭砍。交通部次長伍勝園今 (16) 日下午表示，新財劃法將讓明年中央預算縮減達 4,162 億元，光交通部明年公共建設預算就短缺 1,099.78 億元，對各地捷運補助勢必再減少，有必要檢視補助，確保資源合理分配。

cover image of news article
交通部政務次長伍勝園(左)。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

伍勝園表示，因財劃法修法，讓中央歲入大減，對建設財源造成壓力，原規劃的明年度交通建設需求，預算為 2,200 億元，但僅編 1,101 億元，為需求的一半，如捷運建設補助也大幅縮減，僅撥補 90 億元。


伍勝園指出，在整體資源受限下，各地所提捷運建設計畫的補助額度均需依實際需求調整縮減，捷運屬於地方事務，需調整補助規模，以高雄市為例，明年減少捷運施工金額為 112.72 億元最高。另台中捷運藍線計畫，因尚在設計作業中，目前土建、機電標也開標沒多久，依合理執行進度，行政院初核補助款為 1.69 億元。

伍勝園解釋，捷運屬於地方自治範疇，中央在財源有限下需調整補助規模，顯示分配依據為「需求與進度」，而非依政黨立場進行補助。也因涉及龐大經費與跨域交通效益，過去依「中央對直轄市及縣 (市) 政府補助辦法」酌予補助，協助推動大眾運輸，但在新財劃法實施後，地方財政狀況已好許多，以台中為例每年將增加 295 億元，呼籲地方要扛起更多的責任。

據交通部提供資料顯示，交通部歷年來補助地方捷運建設至今，已達 6,570 億餘元，其中台北市獲得補助費為 3,155 億餘元最高，佔 48.02%。

文章標籤

交通部公共建設台中捷運藍線財劃法

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty