交通部：財劃法影響明年建設預算減1100億 高雄分配款減112億元最多

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-16 17:40

‌



自新「財劃法」出爐後，引發地方與中央財政分配失衡、事權不清等爭議，近期行政院邀全國 22 縣市研商，但有地方首長質疑明 (2026) 年補助遭砍。交通部次長伍勝園今 (16) 日下午表示，新財劃法將讓明年中央預算縮減達 4,162 億元，光交通部明年公共建設預算就短缺 1,099.78 億元，對各地捷運補助勢必再減少，有必要檢視補助，確保資源合理分配。

交通部政務次長伍勝園(左)。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

伍勝園表示，因財劃法修法，讓中央歲入大減，對建設財源造成壓力，原規劃的明年度交通建設需求，預算為 2,200 億元，但僅編 1,101 億元，為需求的一半，如捷運建設補助也大幅縮減，僅撥補 90 億元。

‌



伍勝園指出，在整體資源受限下，各地所提捷運建設計畫的補助額度均需依實際需求調整縮減，捷運屬於地方事務，需調整補助規模，以高雄市為例，明年減少捷運施工金額為 112.72 億元最高。另台中捷運藍線計畫，因尚在設計作業中，目前土建、機電標也開標沒多久，依合理執行進度，行政院初核補助款為 1.69 億元。

伍勝園解釋，捷運屬於地方自治範疇，中央在財源有限下需調整補助規模，顯示分配依據為「需求與進度」，而非依政黨立場進行補助。也因涉及龐大經費與跨域交通效益，過去依「中央對直轄市及縣 (市) 政府補助辦法」酌予補助，協助推動大眾運輸，但在新財劃法實施後，地方財政狀況已好許多，以台中為例每年將增加 295 億元，呼籲地方要扛起更多的責任。