行政院院長卓榮泰今（11）日在院會後記者會中，由行政院發言人李慧芝轉述，對《財政收支劃分法》修正後引發的分配公式錯誤，他公開表達高度關切，強調「錯誤已發生，不能將錯就錯」，他並呼籲地方政府與中央攜手面對問題，「解鈴還須繫鈴人」，盼後天（13 日）的協商會議，各方能誠心誠意找出合理解方。

345億發不出去怎解？解鈴還須繫鈴人！卓揆籲地方中央攜手解套 財劃法不容將錯就錯。（鉅亨網資料照）

卓榮泰指出，財劃法第 16 條之一第三項第一款的條文與序文內容矛盾，導致統籌分配稅款出現餘數卻無法分配，尤其離島縣市受影響甚鉅。行政院早在今年 3 月即提出覆議，並附上詳細理由書與圖表說明錯誤邏輯，但未獲立法院支持，令人遺憾。

卓榮泰強調，這不是追究責任的時刻，而是要共同解決錯誤。卓揆批評部分地方首長以「包圍中央」的姿態參與協商，未能聚焦問題本質。他呼籲：「大家敞開心胸，不論是擊鈴人或被鈴繫住的人，都要一起來解，這樣國家才有解，人民才有解。」