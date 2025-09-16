戰略性高科技貨品出口新增279個涉武擴實體名單 累計納管逾萬個實體與個人
為強化我國出口管制機制，防範高科技貨品流入涉武擴散實體，經濟部國際貿易署今（16）日宣布更新「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」，新增 279 個實體，並移除 7 個實體。此次更新涵蓋巴基斯坦、伊朗、墨西哥、中國大陸、葉門等地區，反映我國對國際安全情勢的高度關注與積極因應。
國貿署表示，該名單係依《貿易法》第 13 條授權，並參考聯合國安全理事會及友盟國家（如美國、歐盟等）所公布的制裁與管制名單，透過跨部會審查機制定期更新。迄今，已累計納管逾 10,800 個實體與個人，涵蓋範圍廣泛，目的在防止我國出口貨品被用於核子、生化、飛彈等軍事用途。
根據規定，國內廠商若欲出口貨品至名單中的受管制實體，須事先向國貿署申請並取得「戰略性高科技貨品輸出許可證」，始得憑證出口。海關亦將配合執行邊境攔查，若業者未經許可擬出口至受管制對象，海關將不予放行，確保管制措施落實到位。
國貿署強調，所謂「戰略性高科技貨品」（Strategic High-Tech Commodities, SHTC），包括軍商兩用貨品與技術、一般軍用貨品，以及輸往特定國家（如北韓、伊朗、俄羅斯、白俄羅斯）之敏感貨品。即使貨品本身不在管制清單內，若其最終用途或使用者可能涉及軍事用途，亦屬管制範疇。
為協助業者理解相關規範，國貿署將持續辦理宣導說明會，並提醒廠商務必善盡查證義務，審慎評估交易風險，避免因疏忽而涉入武器擴散活動。違反規定者，將依《貿易法》面臨有期徒刑、拘役、罰金、停止輸出入、撤銷登記等裁罰，後果嚴重。
此次更新名單已公布於國際貿易署官網，業者可至「戰略性高科技貨品出口實體管理名單總表」查詢最新資訊（網址：https://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=4433&pid=725764）。國貿署呼籲業者密切關注名單變動，確保出口行為合法合規，共同維護國家安全與國際信譽。
