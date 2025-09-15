〈房產〉今年8月個人房地合一稅收由新北奪冠年增21%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-15 18:36

財政部最新公布統計，2025 年 8 月全台房地合一稅收 49.7 億元，月減 15% 且年減幅度達 3 成，1-8 月全台的個人房地合一稅收金額則為 345 億元，受到交易量衰退影響，前 8 月的房地合一稅收也年減 21%。8 月個人房地合一稅仍以新北市 14.1 億元居冠，雖然月減 3 成，但年增 21%。

今年8月個人房地合一稅收由新北奪冠年增21%。(鉅亨網記者張欽發攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅減少表現與交易量年減表現一致，反映市場交易量減少，部分也是 2016 後買進的屋主轉售狀況減少有關，不過房地合一稅還是維持相當量能，近 6 個月每月平均都還有個 48 億元，多數繳到房地合一稅的屋主，都享受波段房價上漲的結果。

稅收統計，8 月個人房地合一稅仍以新北市 14.1 億元居冠，雖然月減 3 成，但年增 21%，去年 8 月的個人房地合一稅冠軍則是台中市 12.5 億元，近期新北市已經有連續超車的跡象，今年 8 月台中的個人房地合一稅則是 9.1 億元，月增 47% 但年減 28%，高雄市 8 月個人房地合一稅收 5.9 億元，年減 47%，台北市 5.3 億元，年減 33%，桃園市 5.4 億元，年減 45%。

由於疫情後出現房價大漲，2016 年購入的屋主都享受到一波資產價格大幅上揚，出售時也會出現高額的房地合一稅負，轉手最多就是持有滿 5 年 20% 稅率的轉手案件，這時間轉手相對划算，包括稅率相對較低，且下一個級距要多持有滿 5 年且才下降 5%。