鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-16 18:00

最新數據顯示，到 2030 年，全球對 AI 資料中心容量的需求將成長 3.5 倍，有望為晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 創造數兆美元的市場機會。此外，AI 工作負載對電力的需求未來 5 年將從今年的 44GW 大幅成長至 156GW。

6.2兆美元市場等著輝達！麥肯錫：未來五年AI資料中心需求將暴增3.5倍（圖：Shutterstock）

麥肯錫在一篇名為《更智慧的設計擴展更大、更快、更便宜的數據中心》報告中指出，AI 技術快速擴張將帶來的巨大基礎設施需求，報告中也為這一趨勢提供了詳盡的分析與數據支持。

報告顯示，包括非 AI 工作負載在內的資料中心總容量需求將從 2025 年的 82GW 增長到 2030 年的 219GW。總體而言，麥肯錫預計，到 2030 年，資料中心基礎設施 (不含 IT 硬體) 的資本支出將超過 1.7 兆美元。

然而，如果只考慮人工智慧工作負載，麥肯錫預估從 2025 年到 2030 年，容量將從 44GW 擴大到 156GW。這種擴張主要是由 AI 的擴散推動，到 2030 年，AI 料將佔資料中心總容量的 70%，成為驅動擴張的主力。

AI 的快速普及正推動資料中心規模不斷擴大，這一趨勢也為相關產業帶來龐大商機。今年 3 月，輝達執行長黃仁勳曾表示，每 GW 資料中心價值約為 400 億美元，對該 AI 晶片商而言更可達 500 億美元。

根據 X 平台用戶「The AI Investor」計算，若以 2030 年 156 吉瓦的 AI 容量推估，輝達潛在市場機會高達 6.2 兆美元。這個數字是將 2030 年預期中的 156GW 與黃仁勳所說的 400 億美元的數字相乘而得。

即便此預估值下調一半，輝達的市場機會仍將達到 3.1 兆美元，顯示出 AI 與數據中心產業未來的驚人發展潛力。