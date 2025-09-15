〈房產〉2025 年上半年全台六都低總價熱門區域 台中這路段奪冠

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-15 14:06

‌



近期行政院決議新青安不列入貸款天條額度計算，為新青安開大門，低總價物件仍是市場主力，房仲業者根據聯徵中心資料，統計 2025 上半年六都平均鑑估值在 1200 萬元以下的前兩大熱門路段，其中台南安南區台江大道一段成為「新青安天堂」，核貸成數達 78.97%，為六都低總價路段中成數最高，平均貸款利率僅 2.09% 則為六都最低。

新青安爲小資族開大門，低總價住宅仍是市場主力。(鉅亨網記者張欽發攝)

另外台中市梧棲區臨港路拿下「交易量冠軍」，今年上半年樣本數達 461 筆，鑑估值為 909 萬元，平均建物面積高達 45.7 坪，成爲六都最高路段。

‌



台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，六都不少低總熱銷路段都在蛋白新興重劃區，具備「低總價」、「低單價」、「物件多」的特色，吸引小資族進場。台中臨港路之所以拿下今年上半年交易量冠軍，主要是因新案「聯悦臻」交屋潮所致，預售時期交易單價僅 2 字頭，兩房帶車位千萬元有找，吸引買方入手。而臨港路一段到七段，沿台中港串聯龍井、梧棲、清水等區域，包括台中港特定區和梧棲市區兩大生活圈，以親民房價吸引首購族。

南二都則以低總價優勢吸引目光，台南由安平區國平北路、安南區台江大道一段入榜，鑑估值分別為 759 萬元、1030 萬元，其中台江大道一段的核貸成數高達 78.97%，位居六都之冠，貸款利率則為 2.09% 居六都最低，至於高雄熱門親民路段則都位在楠梓區，包括高大特區內的大學十九街 731 萬元，以及後昌路 540 萬元。

第一建經研究中心副理張菱育指出，南二都這些低總價熱門路段，多半受惠於蛋白區的預售案交屋，2-3 房的大樓總價大多落在 700-900 萬元上下，小資夫妻若符合新青安資格，額度游刃有餘。台南市台江大道一段屬於和順生活圈，周邊不乏透天產品，近年因大樓新案交屋大量申貸，成為新興熱門路段。另外，位於楠梓科技園區附近的後昌路，較多老舊公寓華廈物件，巷弄內亦不乏小建案交屋，成為六都熱門路段中最便宜的區段。