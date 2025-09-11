〈房產〉金龍海嘯打房滿周年 全台兩縣市新案房價倒退嚕 嘉義市照飆55%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-11 14:38

台灣央行於去年 9 月上路第七波信用管制措施掀起「金龍海嘯」，至今打房將滿一年，房仲業者依觀察實價登錄指出，全台大部分縣市預售案價格仍是上揚，卻有二縣市出現價格反轉，其中嘉義縣年跌逾 10%，而台北市房價也下滑逾 1%。

金龍海嘯打房滿周年 全台兩縣市新案現盤整 嘉義市房價年飆55%。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，市場翻轉之際，高資產或投資族群面對市場前景不明朗，出手更謹慎，令部分區域出現價格反轉。

根據實價登錄資料，嘉義縣去年上半年平均預售案成交單價約 32.1 萬元，但時隔一年，至今年上半年預售成交平均單價僅剩 28.7 萬元，跌幅達 10.6%，跌幅高居全台之冠；另外，嘉義市去年上半年新案均價約每坪 27.2 萬元，但到今年上半年平均成交單價則漲至 42.2 萬元，年漲幅高達 55.1%，房價漲勢亦是全台冠軍。

住商不動產嘉義科學園區加盟店店東吳宗翰分析，嘉義縣過往適逢嘉義科學園區等議題，加諸有開發許久的高鐵園區，吸引品牌建商進駐，衝高區域房價，但今年周邊交易逐漸飽和，也無他案釋出，預售屋的價位看似重挫，但實質上為「沒貨可買」情形，如果有同樣品牌再推案，應價位仍持續上看；至於嘉義市，則受惠於蛋黃區有都更案進行，加上北部建商進駐市中心推案，同時有嘉科議題帶動買氣，令嘉義市面臨近期房市大環境反轉之際，房價仍持續上揚。

另外，根據實價，台北市去年上半年新案均價約每坪 123.4 萬元，但到了今年上半年，價格盤整至每坪 121.9 萬元，年跌幅達 1.2%，為全台唯二出現年跌幅的縣市。賴志昶指出，主因為北市可開發素地稀缺，過往新案多是集中於蛋黃區的都更危老案，價格自然高昂，但適逢市場趨冷，建商推案保守，加上金字塔頂端族群出手較顯謹慎，令北市新案單價呈現盤整局勢。