鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-16 09:05

OpenAI 周一 (15 日) 正式推出革命性程式設計模型 GPT-5-Codex，標誌著其旗艦大模型 GPT-5 首次針對專業開發場景深度最佳化。這款被業界視為「自切片麵包以來寫程式最佳助手」的智能體，憑藉突破性的動態運算調度能力和代碼審查強化系統，正在重塑全球軟體開發生態。

能獨立爆肝7小時！OpenAI發布GPT-5-Codex 專家：智能體開發進入動態智慧時代

新模型最顯著的技術突破在於首創的「彈性思考時長」機制。有別於傳統 AI 程式設計工具的固定反應模式，GPT-5-Codex 可根據任務複雜度智慧分配運算資源，從即時產生簡單函數到持續 7 小時處理大型專案重構，動態調整反應策略。

根據 OpenAI 內部測試數據，在 SmartCodeBench 和 HumanEval-Pro 等權威基準測試中，GPT-5-Codex 較標準版 GPT-5 分別實現 23% 和 17% 的準確率提升，同時將程式碼缺陷率降低至業界領先的 0.8%。

產品矩陣的全面升級強化了開發者全場景體驗。重新設計的 Codex 命令列介面 (CLI) 支援複雜指令鏈式操作，深度整合 VS Code、IntelliJ 等主流 IDE 的插件系統實現毫秒級回應，與 GitHub 的深度融合則打通了從程式碼提交到部署的完整 DevOps 流程，尤其值得關注的是其增強的程式碼審查功能，不僅能精準定位拉取請求 (PR) 中的邏輯漏洞，還能自動產生優化方案，並直接實施修改，讓開發團隊的程式碼迭代效率提升近三倍。

市場佈局方面，GPT-5-Codex 採取漸進式推廣策略，目前針對 ChatGPT 全系付​​費用戶開放，包括 Plus、Pro、Business 等訂閱方案均提供差異化配額，企業級客戶可彈性選購額外積分包。

此外，API 介面將於近期向開發者社群開放，配合先前整合的終端、網頁端及行動應用多端協同能力，建構起涵蓋本地開發、雲端協作與行動場景的無縫程式設計環境。

OpenAI 執行長奧特曼在 X 平台上透露，模型上線首日即佔據 Codex 產品線 40% 流量，預計 GPT-5-Codex 將快速成為開發者的首選工具。

奧特曼在 X 平台上引述用戶說法寫道：「它既能高效處理瑣碎任務，又能在關鍵開發節點展現卓越智慧。」