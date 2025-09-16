映泰推出全新工業電腦EdgeComp MS-NANX 瞄準智慧城市場域
鉅亨網記者吳承諦 台北
工業電腦暨主機板廠映泰 (2399-TW)，今 (16) 日推出 EdgeComp MS-NANX 8G/16G 工業電腦，是以 NVIDIA® Jetson Orin NX 平台為核心並支援 Super Mode 的高效能無風扇邊緣 AI 系統，可提供最高 157 TOPS 的 AI 運算效能，專為智慧零售、工業自動化、智慧城市基礎建設與智慧農業等場域打造。
映泰表示， EdgeComp MS-NANX 專為系統整合商與 AI 軟體開發者打造，支援 NVIDIA® Jetson Orin NX 16GB 與 8GB 模組，內建 1024 核心 NVIDIA® Ampere 架構 GPU 與 32 個 Tensor Core，能在工業、商用與公共部門等多元應用環境中穩定運作。
EdgeComp MS-NANX 憑藉小巧機身、無風扇設計與強大 AI 運算能力，支援 LLM、SLM、VLM、DeepSeek R1 等先進 AI 模型，並靈活應用於多元邊緣 AI 場景。
映泰提到，EdgeComp MS-NANX 在智慧零售領域，可支援自動結帳、庫存管理、客流分析與消費行為洞察；在 工業智慧製造領域，能協助進行視覺檢測、品質監控、遠端設備管理、預測性維護與智慧機器人應用。
於智慧城市建設方面，支援交通流量調度、車牌辨識、場域週圍監控與智慧停車管理；在運輸與物流方面，可提升車隊調度、倉儲自動化、貨物檢測及智慧分揀效率，而在智慧農業領域，則可協助推動 AI 精準農業，包括自駕農機、選擇性噴灑、牲畜健康監測與自動化採收。
