川普家具關稅調查引擔憂 高端業者：美國缺乏大規模製造能力

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-13 06:10

根據《CNBC》周五 (12 日) 報導，高端家具零售商 RH 第二季財報營收大幅低於預期，並下修全年營收展望。該公司表示關稅將再衝擊 3,000 萬美元營收，執行長警告，美國總統川普的新家具關稅調查令產業再添不確定性。

川普威脅對進口家具課徵新關稅，業者警告美國製造業規模不足。(圖:Shutterstock)

RH 現在預期全年營收成長 9% 至 11%，低於先前展望的 10% 至 13%。調整後息稅折舊攤銷前利潤率預估為 19% 至 20%，也低於先前的 20% 至 21%。

‌



該公司第二季營收為 8.99 億美元，低於華爾街預估的 9.05 億美元。也宣布將秋季室內設計目錄推遲約兩個月推出，理由是要等待關稅公告後才能確定定價。

「我們現在預期約 4,000 萬美元營收將從第三季移至第四季和 2026 年第一季，」執行長 Gary Friedman 在致股東信中寫道。

目前，RH 還面臨川普威脅對進口家具課徵新關稅的不確定性。8 月底，川普表示政府正進行 50 天調查，以制定進口家具關稅稅率，目的是「讓家具業回到美國」。

Friedman 表示，就在以為關稅話題已經結束時，政府又宣布新家具調查和額外家具關稅的可能性，加上現有家具關稅以及新增的鋼鐵和鋁關稅，都是為了讓家具製造業回歸美國。

他指出，業界多數人希望這項調查能揭露該任務的困難度，因為美國目前並不存在大規模的高品質木製或金屬家具製造業。

RH 第二季財報雖納入關稅重大衝擊，但未包含川普若實施家具關稅可能帶來變化的任何預估。該公司持續將營運移出中國，並尋找印度製造業的替代方案。