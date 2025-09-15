金融時報：過去能從中國買到100公斤鍺 現在拿10公斤都謝天謝地
鉅亨網編譯鍾詠翔
為反制美國的一系列打壓中國行徑，中國政府在去年年底加強軍民兩用物項出口管制，原則上不允許鍺、鎵等相關兩用物項對美出口。如今，9 個月過去，一些西方交易商已經疼得受不了了。
據英國《金融時報》周一（15 日）報導，在中國對關鍵戰略金屬鍺實施出口管制後，歐美市場正在經歷一波「絕望」供應危機。
鍺是新興戰略關鍵礦產，已被列入中國戰略性礦產名錄。鍺常被應用於紅外光學、纖維光纖、太陽能電池、聚合催化劑、醫藥等高新技術領域，在晶片、太陽能電池、生物科技和武器製造中也極具價值。
這種金屬的生產集中在中國，在美國、荷蘭對先進晶片及其製造設備實施限制後，中國採取反制措施，收緊鍺出口，這使得庫存有限的西方企業，面臨「卡脖子」的問題。
加拿大 Strategic Metal Investments 董事長、創始人 Terence Bell 表示，中國的發貨量「完全枯竭」，他至少已有 6 個月無法購買到鍺了。
他說：「整個夏天每天都要接到兩、三家公司發來鍺詢價，現在市場供不應求。」
德國貿易公司 Tradium 的 Christian Hell 也表示，市場對鍺的需求猛增，主要來自美國和歐洲，「幾乎每個人都在找我們」，市場陷入恐慌，「我們甚至都沒有辦法回覆所有詢問」。
「以前我們能從中國買到 100 公斤鍺，現在他們能給我們 10 公斤都謝天謝地了。」英國金屬交易商 Lipmann Walton & Co 交易員 Aaron Jerome 說，現在鍺價比原來要貴三、四倍。
依據美國智庫 Silverado Policy Accelerator 對貿易數據的分析，2025 年 1 月至 7 月，美國自中國進口的鍺較一年前銳減約 40%。
價格方面，全球大宗商品市場分析機構 Fastmarkets 的數據顯示，截至上周三，鍺價已漲到 2011 年以來最高價格，衝到每公斤近 5,000 美元，而 2023 年年初中國尚未開始管控出口時，鍺價為每公斤 1,000 多美元。
