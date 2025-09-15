AI推論需求激增 近線HDD嚴重缺貨 QLC SSD明年出貨爆發

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-15 17:13

研調機構 TrendForce 最新研究指出，AI 創造的龐大數據量正影響全球資料中心儲存設施，傳統作為海量資料儲存基石的近線 (Nearline) HDD 已出現供應短缺，促使高效能、高成本的 SSD 逐漸成為市場焦點，特別是大容量的 QLC SSD 出貨可能於 2026 年出現爆發性增長。

記憶體IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

在傳統資料中心儲存分層架構中，HDD 憑藉每單位儲存容量 (GB) 的極低成本優勢，穩居「冷資料 (Cold Data)」主流儲存方案。冷資料包含備份檔案、歷史紀錄等不常被存取，但需要長期歸檔保存的數據。隨著 AI 推論應用擴張，冷資料儲存需求也急速攀升。

SSD 則以其高速的讀寫性能，主要負責需頻繁存取的「熱資料 (Hot Data)」和「溫資料 (Warm Data)」。若比較 QLC SSD 和 Nearline HDD，前者不僅效能較佳，更可節省約 30% 的耗電量。

TrendForce 表示，由於全球主要 HDD 製造商近年未規劃擴大產線，無法及時因應 AI 刺激的突發性、巨量儲存需求。目前 NL HDD 交期已從原本的數週，急遽延長為 52 週以上，加速擴大 CSP 的儲存缺口。

北美 CSP 早已規劃於溫資料應用擴大採用 SSD，但因此波 HDD 缺口嚴峻，CSP 甚至開始考慮於冷資料採用 SSD，然而，要邁向大規模部署須先解決成本和供應鏈的雙重挑戰。

TrendForce 指出，若 CSP 要導入 QLC SSD 於冷資料儲存，須考量資料管理演算法的修正、軟體堆疊的適配，以及對整體擁有成本 (TCO) 的精算，有必要堅守價格底線以達到成本平衡。