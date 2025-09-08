AI驅動 前五大企業級SSD品牌廠Q2營收季增12.7%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-08 18:08

TrendForce 最新調查，今年第二季輝達 (NVDA-US) Blackwell 平台大量出貨以及北美 CSP 業者持續擴大佈建通用伺服器，帶動企業級 (Enterprise) SSD 需求顯著成長，前五大品牌廠營收合計逾 51 億元，季增 12.7%。

不過，DDR4 的短缺和主控 IC 載板交期延長，導致企業級 SSD 普遍供不應求，也牽動各廠商第二季的市占比例和營收表現。

TrendForce 表示，未來 Enterprise SSD 的市場競爭將圍繞在三個關鍵，包括 AI 驅動技術迭代、中國本土業者崛起衝擊國際大廠以及供應商須同時維持眾多新舊產能，供需失衡可能成為常態，精準的產能規劃和供應鏈管理，將是廠商獲利關鍵。

分析前五大 Enterprise SSD 品牌廠第二季營收表現，三星憑藉產品在北美市場的廣泛應用，加上未受 DDR4 短缺衝擊，承接大量急單，營收接近 19 億美元，維持和前一季相同水準，市場龍頭地位穩固。

營收排名第二的 SK Group(含 SK hynix 和 Solidigm)，主要得益於大容量 SSD 需求全面回溫，以及與北美關鍵 CSP 客戶的合作訂單翻倍增長，單季營收衝破 14.6 億美元，季增高達 47.1%，成長動能最強。

美光 (MU-US) 第二季營收逾 7.8 億美元，季減 7.9%，排名維持第三名。由於美光下半年部分大容量產品的驗證與放量進度稍微落後，可能影響未來的營收成長幅度。

鎧俠第二季營收季增 32.5%，達 7.5 億美元，市占也穩步提升至 13.7%，排名第四，其成長關鍵在於 Hybrid Bonding 技術領先業界，這項技術已成為透過高速傳輸實現 AI 應用的必要條件。