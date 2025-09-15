鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-15 16:00

小米集團 (01810-HK)手機部總裁盧偉冰今 (15) 日在微博上發文表示，全新小米 17 系列將在本月亮相，且將是小米手機數字系列史上最重大的一次躍遷，並比上代又提早一個月發表，創辦人雷軍亦稱「小米 17 系列，產品力跨代升級，全面對標 iPhone，正面迎戰！」

直接跳過小米16！小米17系列新機提早一個月問世 雷軍：正面迎戰蘋果iPhone（圖：Shutterstock）

蘋果 (AAPL-US) 上周舉辦秋季新品發表會，發表了 iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro 及 iPhone 17 Pro Max 四款機型。蘋果執行長庫克表示，這些新款 iPhone 為「iPhone 史上最大的飛躍」。

據了解，小米 17 系列目前已在小米商城、京東等平台上架開啟預約。

盧偉冰指出，小米 17 系列是小米高階化 5 年的蛻變之作，也迎來了數字系列的關鍵變陣，全系列產品力跨世代升級。小米 17 系列包括小米 17、小米 17 Pro、小米 17 Pro Max，並將搭載全球首發第五代驍龍 8 至尊版。

數據顯示，第五代驍龍 8 至尊版在 GeekBench 6 平​​台單核心跑分突破 4000 分、多核心超 11000 分，安兔兔最新跑分超 400 萬分，突破目前手機性能的極限。

盧偉冰表示，小米 17 是史上最強標準版旗艦，全方位大升級，加量不加價。小米 17Pro Max，更是小米史上最強大的巔峰科技影像旗艦。

盧偉冰還說，5 年前，小米開啟高階化策略，向最偉大的對手學習，堅定對標 iPhone。「iPhone 17 系列的成功大家都看到了，但我們依然很有信心，才會同代同級地直面 iPhone。這次，在小米 17 系列上，大家將會看到我們一系列最新成果的呈現。當然，不僅僅是底層技術，這次我們還將給手機帶來點不一樣的『新東西』，不然大家可能會覺得當下的手機產品有點無聊了。」

小米 17 Pro 是小米最精湛的小尺寸科技影像旗艦，小米 17 Pro Max 更是小米史上最強大的巔峰科技影像旗艦。

據爆料，小米 17 系列將全係採用直屏設計，其中小米 17 和小米 17 Pro 版均為 6.3 吋 1.5K 屏，小米 17 Pro Max 則為 6.85 吋 2K 屏。小米 17 將內建 7000mAh 電池，支援 100W 有線快充、50W 無線快充。