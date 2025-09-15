鉅亨網編輯林羿君 2025-09-15 17:10

蘋果 (AAPL-US) 近日發布全新的 iPhone 17 系列，儘管在 AI 方面缺乏重大創新，導致股價在發表會後一度走跌，但市場需求卻意外展現強勁動能。

蘋鏈樂了！小摩：iPhone 17系列需求優於16系列。(圖:shutterstock)

摩根大通最新報告指出，iPhone 17 系列首周的市場需求表現，優於去年的 iPhone 16 系列，最關鍵的指標是「交貨週期」，顯示消費者下單後需等待更久的時間才能拿到新機。

摩根大通的析師指出，新推出的 iPhone 17 在美國、中國、德國和英國等主要市場的交貨週期，普遍「略高於」去年 iPhone 16 同期的水平。這意味著市場需求比預期更為熱烈，特別是基本款的 iPhone 17 和超薄款的 iPhone 17 Air，其需求量遠超過去年的基本款和 Plus 款。

這與去年 iPhone 16 系列在上市首週幾乎零等待的交貨情況形成鮮明對比，凸顯了今年新款機型供不應求的熱銷態勢。

目前在美國市場，iPhone 17 基本款的交貨週期為 4 天，而新推出的 Air 款則需等待 7 天。這與去年 iPhone 16 和 16 Plus 發售首週零交貨週期的情況有顯著差異。即使是高階的 Pro 和 Pro Max 系列，其交貨週期也維持在 4 天和 21 天，與去年 Pro 系列的 6 天和 20 天相去不遠。

摩根大通認為，雖然 Pro 系列的銷售初期趨勢相對較弱，但這並不代表消費者對高階機型的偏好度下降，反而可能預示著基本款 iPhone 17 的需求增長幅度將遠遠超過市場預期。

這股強勁的市場需求，為蘋果在經歷股價短暫回落後注入了強心針。交貨週期作為衡量市場需求最直接的指標之一，再次證明了蘋果品牌的吸引力與產品的市場競爭力。