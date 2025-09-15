蘋鏈樂了！小摩：iPhone 17系列需求優於16系列
蘋果 (AAPL-US) 近日發布全新的 iPhone 17 系列，儘管在 AI 方面缺乏重大創新，導致股價在發表會後一度走跌，但市場需求卻意外展現強勁動能。
摩根大通最新報告指出，iPhone 17 系列首周的市場需求表現，優於去年的 iPhone 16 系列，最關鍵的指標是「交貨週期」，顯示消費者下單後需等待更久的時間才能拿到新機。
摩根大通的析師指出，新推出的 iPhone 17 在美國、中國、德國和英國等主要市場的交貨週期，普遍「略高於」去年 iPhone 16 同期的水平。這意味著市場需求比預期更為熱烈，特別是基本款的 iPhone 17 和超薄款的 iPhone 17 Air，其需求量遠超過去年的基本款和 Plus 款。
這與去年 iPhone 16 系列在上市首週幾乎零等待的交貨情況形成鮮明對比，凸顯了今年新款機型供不應求的熱銷態勢。
目前在美國市場，iPhone 17 基本款的交貨週期為 4 天，而新推出的 Air 款則需等待 7 天。這與去年 iPhone 16 和 16 Plus 發售首週零交貨週期的情況有顯著差異。即使是高階的 Pro 和 Pro Max 系列，其交貨週期也維持在 4 天和 21 天，與去年 Pro 系列的 6 天和 20 天相去不遠。
摩根大通認為，雖然 Pro 系列的銷售初期趨勢相對較弱，但這並不代表消費者對高階機型的偏好度下降，反而可能預示著基本款 iPhone 17 的需求增長幅度將遠遠超過市場預期。
這股強勁的市場需求，為蘋果在經歷股價短暫回落後注入了強心針。交貨週期作為衡量市場需求最直接的指標之一，再次證明了蘋果品牌的吸引力與產品的市場競爭力。
儘管 iPhone 17 在發表時的人工智慧創新備受質疑，但其產品本身的設計，特別是超薄的 iPhone 17 Air，成功吸引了大量消費者的目光，使其在關鍵市場上贏得了良好的開局。
