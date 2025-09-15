鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-15 06:00

雖然 iPhone 17 新品發表會才落幕不久，蘋果 (AAPL-US) 短期內仍有雄心勃勃的產品推出計畫，未來半年該公司還將推出另外 10 款產品，其中半數預計在今年底前正式亮相。

iPhone 17剛發布！彭博記者披露：蘋果10款新品連環轟炸 半數年底前推出（圖：Shutterstock）

根據《彭博資訊》資深蘋果分析師 Mark Gurman 爆料，原本外界期待在本月發布會上登場的一系列新品雖未能如期而至，但仍會在今年底前陸續上市，部分產品最快 10 月就將揭開神秘面紗。

2025 年底前，多款重磅產品將率先與消費者會面。在平板電腦領域，搭載全新 M5 晶片的 iPad Pro 升級版將率先登場。據悉，M5 晶片料將實現比 A19 Pro 晶片更大的能源效率提升，新款 iPad Pro 還將新增一枚縱向排列的前置鏡頭，而 iPhone 17 配備的全新方形自拍鏡頭感測器是否會應用其中，引發外界猜測。

蘋果頭戴顯示設備 Vision Pro 也將迎來升級，其晶片將從目前的 M2 升級為最新的 M5，以提升設備性能，不過硬體方面預計變化不大，設備重量不會減輕，但可能會附帶全新頭帶，並有望推出「深空黑」配色。

AirTag 的升級版 AirTag 2 也在研發中，將搭載 U2 晶片，此前該晶片已在 AirPods Pro 3 中首次亮相，應用到 AirTag 2 後有望帶來更精準的定位查找功能。

此外，智慧家庭產品也有新動作，Apple TV 和 HomePod mini 將迎來升級，搭載全新處理器以及蘋果在 iPhone 17 發表會上推出的自研 N1 網路晶片。新款 Apple TV 將支援新一代 Siri 語音助理以及明年推出的其他 Apple Intelligence 功能，HomePod mini 或新增多款配色。

展望 2026 年初，蘋果同樣有多款產品蓄勢待發。MacBook Pro 和 MacBook Air 的升級重點都聚焦在晶片上，將分別搭載效能更強的 M5 晶片，其中 MacBook Pro 預計延續現有設計語言，MacBook Air 將於 2026 年第一季推出。蘋果還正在研發兩款 27 吋的全新外接顯示器，短期內可能推出 Studio Display 的升級版本。

另外，蘋果很可能會延續每年更新 iPhone SE 系列的傳統，iPhone 17e 料將在 2026 年春季發布，搭載效能更強的 A19 晶片並小幅升級。

備受期待的 Siri 中樞神經設備－智慧家庭中樞也將在 2026 年前幾個月推出，此前因功能依賴的 Apple Intelligence 加持的 Siri 技術推進未達預期而推遲發布，待 iOS 26.4 系統推送重構後的 Siri 後，該產品有望很快上市。