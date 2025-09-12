鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-12 15:10

‌



搶電信江山！馬斯克：買下美國最大電信商Verizon 不是沒有可能（圖：Shutterstock）

此前，馬斯克旗下太空探索公司 (SpaceX) 正加速佈局衛星直連手機業務，日前宣布和 Echostar 達成一項價值 170 億美元 (約 5185 億台幣) 的頻譜交易，其中包括 50 MHz 的美國 S 頻段和全球 MSS 頻譜。

‌



新頻段大約需要兩年時間才能在新款手機中獲得支持，在此期間，SpaceX 會同步研發衛星並與廠商合作。馬斯克表示，這項舉措能夠實現幾乎全球範圍的高速手機數據連接，但不會取代現有營運商，還可能向 T-Mobile 租賃部分頻譜。

不過，目前市面上的晶片尚不支援這些頻率，讓手機支援預計至少還需 2 年，SpaceX 會在此期間同步研發可匹配的新衛星，並與智慧手機廠商合作，將相關頻段納入設備支援範圍。