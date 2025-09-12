搶電信江山！馬斯克：買下美國最大電信商Verizon 不是沒有可能
鉅亨網編譯陳韋廷
美國科技媒體《PhoneArena》周四 (11 日) 報導，特斯拉(TSLA-US) 執行長馬斯克在參加播客節目「All In」時透露，為獲取更多頻譜資源，收購美國最大電信營運商 Verizon「並非不可能」。這一關於收購 Verizon 的發言，被外界解讀為特斯拉有意在智慧手機市場扮演更重要的角色。
此前，馬斯克旗下太空探索公司 (SpaceX) 正加速佈局衛星直連手機業務，日前宣布和 Echostar 達成一項價值 170 億美元 (約 5185 億台幣) 的頻譜交易，其中包括 50 MHz 的美國 S 頻段和全球 MSS 頻譜。
新頻段大約需要兩年時間才能在新款手機中獲得支持，在此期間，SpaceX 會同步研發衛星並與廠商合作。馬斯克表示，這項舉措能夠實現幾乎全球範圍的高速手機數據連接，但不會取代現有營運商，還可能向 T-Mobile 租賃部分頻譜。
不過，目前市面上的晶片尚不支援這些頻率，讓手機支援預計至少還需 2 年，SpaceX 會在此期間同步研發可匹配的新衛星，並與智慧手機廠商合作，將相關頻段納入設備支援範圍。
此外，EchoStar 擁有國際頻譜資產，這讓 Starlink 有變為全球營運商的可能，但馬斯克強調，SpaceX 不會讓現有業者出局，因為它們掌握大量頻譜資源。
延伸閱讀
- SpaceX星艦再升級！馬斯克：明年推百噸級第三代 可望實現完全可回收
- 星鏈手機2年後上市、2萬美元機器人、AI晶片算力躍40倍 馬斯克All-In峰會談話重點一次看！
- 星鏈全球斷線逾2小時 逾6萬人受影響 穩定性受質疑
- SpaceX罕見在投資文件中示警 馬斯克恐重返政壇
下一篇