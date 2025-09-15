鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-09-15 07:40

美國企業家馬斯克（Elon Musk）透過視訊連線「意外現身」在倫敦的一場反移民抗議活動，聲稱英國需要「解散議會」和「政府更迭」，呼籲英國的中間派人士挺身而出，引發英國政界人士的強烈譴責。

馬斯克又槓上誰？現身倫敦反移民抗議 高喊「下架政府」英國政壇炸鍋。(圖:shutterstock)

由極右翼活動家湯米 · 羅賓遜（Tommy Robinson）組織的一場大規模反移民抗議活動 13 日在倫敦舉行。儘管主辦單位呼籲和平，但現場仍爆發混亂，並與警方發生激烈衝突，造成 26 名員警受傷。

此次抗議活動吸引了超過 11 萬人參與，遊行隊伍穿越倫敦市中心，人數遠超主辦單位的預期。遊行最終演變為暴力衝突，一小部分示威者向警方投擲物品，倫敦警察局隨後將此事件定性為「完全不可接受」的暴力行為。

警方表示，有 26 名員警在執勤中受傷，其中 4 人傷勢嚴重，並有 25 名抗議者因各種罪名遭到逮捕。助理警察局長馬特 · 特威斯特（Matt Twist）指出，部分抗議者的參與動機即是出於暴力目的。

值得關注的是，在混亂的抗議現場，羅賓遜與馬斯克進行了一場視訊對話。馬斯克在對話中呼籲英國的「中間派人士」挺身而出，聲稱英國需要「解散議會」和「政府更迭」。此番言論立即引來抗議群眾的熱烈歡呼。對談結束後，羅賓遜讚揚馬斯克為他們的事業做出了「顯著的進步」。

然而，馬斯克的言論遭到英國政界人士的嚴厲批評。英國自由民主黨領袖及下議院議員埃德 · 戴維（Ed Davey）譴責馬斯克「並不關心英國人民或我們的權利，他只關心自己，自負得可怕。」一名英國工黨人士也表示，政治中不應該出現暴力威脅，任何相信民主的政治家都應該遠離這些「令人作嘔」的言論。

此次事件發生在美國保守派活動家查理 · 柯克（Charlie Kirk）遇襲事件後不久，一些抗議者在遊行中高喊柯克的名字，並手持標語牌表示支持。