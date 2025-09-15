鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-15 13:50

2025 Inclusion· 外灘大會科技人才招聘會上周六 (13 日) 在上海黃浦世博園區熱鬧開場，此次就業博覽會由外灘大會組委會主辦，在上海市人力資源和社會保障局指導下舉行，現場氣氛熱烈，眾多企業與求職者齊聚一堂，共同投身這場科技人才盛會。

AI人才搶瘋了！中國國產大模型崛起 阿里美團螞蟻等大廠祭至少300萬年薪狂招人（圖：Shutterstock）

大模型評鑑網站 Artificial Analysis 數據顯示，當下 GPT-5 已超過 Grok4 位居榜首，開源模型榜前十強中，有六個是中國國產大模型。

在 ChatGPT、DeepSeek 持續火熱的當下，許多公司紛紛發力，一口氣推出十多個 AI 產品，大力佈局 AI 領域，這也使得 AI 人才成為各大企業爭奪的焦點。目前，已有逾千家公司發布 AI 相關職位，華為等企業主管親自出馬招人，大廠老闆們更是開出 70 到 154 萬人民幣 (約 302 萬到 665 萬台幣) 的高年薪，挖掘 AI 大模型人才。

AI 引發了新一輪技術革新，只會寫 CRUD 的程式設計師競爭力逐漸下降，掌握 Agent 智能體、RAG、模型微調、MCP、Langchain 等大模型技術的人才成為急需。未來，大模型全端工程師、AI 應用開發工程師不僅發展空間大，薪資高，而且極度稀缺。

本次招聘會規模盛大，阿里雲、美團、淘寶、螞蟻、小紅書等 50 餘家企業提供 1500 多個社招和校招崗位，聚焦 AI、互聯網、具身智能、金融等行業。上萬名求職者在現場與用人企業面對面交流並投遞履歷，企業現場收集履歷數量達 6500 餘份。

今年招聘職位比去年增加了 50%，超過 6 家企業發布 AI 職位需求，自 2023 年首次在外灘大會設置科技人才招聘會以來，招聘職位連 3 年成長。