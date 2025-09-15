鉅亨網新聞中心 2025-09-15 13:20

‌



9 月 15 日「敬老日」前夕，日本公布的最新人口推算數據顯示，65 歲以上老人佔總人口的比率達到創新高的 29.4%，此外高齡就業者人數已達到 930 萬人，連續第 21 年寫新猷，代表在日本每 7 名勞動人口中，就有一位是高齡者。

超高齡化！日本65歲占人口近三成 7名勞工就有1名「爺奶」。(圖:shutterstock)

根據總務省的數據，日本 65 歲以上老年人口總數為 3,619 萬人，占總人口的 29.4%，此比率居全球人口超過 4,000 萬國家之冠。

‌



儘管老年人口總數在去年後再度出現微幅減少，但隨著戰後第二次嬰兒潮世代（1971-1974 年）陸續進入老年階段，日本國立社會保障與人口問題研究所預計，至 2040 年，高齡人口將增至 3,928 萬人，佔總人口比例將達 34.8%。這顯示高齡化已成為不可逆的社會趨勢。

此外，隨著日本少子化趨勢加劇導致勞動力短缺，以及高齡者身體狀況普遍改善，越來越多銀髮族選擇重返職場。這項數據不僅反映出日本勞動市場結構的變化，也突顯出高齡化社會所面臨的挑戰與新機遇。

然而，高齡就業的增長也帶來了新的課題。由於年齡增長，高齡者在職場上的工傷風險被認為更高，因此確保其工作安全成為當務之急。為此，日本在今年 5 月通過了《勞動安全衛生法》修正案，明訂企業有義務改善工作環境，以預防高齡勞動者發生意外。

隨著獨居高齡者的增加，日本社會也面臨著擴充生活支援服務及保障住房的挑戰。在就業型態上，雖然高齡者就業者人數眾多，但有近八成（433 萬人）為兼職或契約工等非正式聘用人員。就業領域方面，「批發業、零售業」是最多高齡者投入的行業。