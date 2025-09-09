鉅亨網新聞中心 2025-09-09 09:38

韓國外交部官員周一（8 日）表示，就美國突擊抓捕逾 300 名韓國公民一事，韓方與美國政府已交涉，被捕韓國人員有望 10 日乘包機回國。

美國抓捕逾300名韓國公民，韓國人直呼屈辱。（圖：Shutterstock）

美國執法人員 4 日在喬治亞州針對韓國現代汽車—LG 新能源合作電池工廠及相關承包商展開突擊執法，以涉嫌非法居留為由，抓捕 475 名工人，其中逾 300 人為韓國公民。

美方稱，被捕人員是非法居留，包括非法入境、免簽入境但沒有工作許可、持有簽證但逾期滯留等。

這次抓捕行動讓韓國官方和企業愕然，也引發輿論譁然。

《韓聯社》引述韓國外交部匿名官員的話，稱韓方沒有通過外交渠道事先收到美國政府有關這次行動的任何通知。韓國外交部說：「美方在執法過程中不應使韓方投資者的商業活動和公民權利遭到不公正侵犯。」

韓國媒體近幾天大量報導美方抓人事件，包括韓籍工人在美被捕場景等。不少家屬擔心，被捕人員關押在喬治亞州福克斯頓一處美國移民與海關執法局拘留中心，那裡條件惡劣，且曾有損害被關押人員權利的違規紀錄。

韓國最大在野黨國民力量黨首席發言人崔寶允 7 日說，這次事件發生在韓美元首會談結束十天後，被捕者被鐵鏈捆著押上巴士的畫面，是韓國慘痛屈辱。

該黨首席發言人朴成訓說，韓國把價值 700 兆韓元的投資大禮包送給美國，卻換來美國執法行動，這讓人質疑是否是在大力投資美國之後反遭背後捅刀。

韓國《韓民族日報》評述，美國以關稅為威脅，要求韓方擴大對美投資，另一方面又以大規模執法行動阻礙工廠活動，韓國企業不得不承受雙重不確定。

美國《華爾街日報》說，抓人事件是川普政府兩項關鍵政策的碰撞：打擊非法移民與重建美國製造業。