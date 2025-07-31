鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-31 11:26

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美國商務部長盧特尼克表示，韓國對美國投資 3500 億美元計畫中，90% 的利潤將歸美國所有。此外，在半導體和藥品的關稅方面，韓國不會受到「比其他任何國家都差」的待遇。

美商務部長：韓對美投資3500億美元 九成獲利歸美。(圖:shutterstock)

美國總統川普 30 日宣布，美方將對韓國商品徵收的對等關稅自 25% 降至 15%，作為交換，南韓將對美國投 3500 億美元，且這筆資金將由美方主導與掌控。

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韓國總統李在明表示，韓國承諾的 3500 億美元投資將鞏固韓美兩國在造船、半導體、充電池、生物技術和能源等戰略產業合作的基礎，其中 1500 億美元將專門用於支持韓國造船企業進入美國造船業。

盧特尼克隨後在社群平台 X 上寫道：韓國將依照川普總統的指示，向美國提供 3,500 億美元投資，其中 90% 的利潤將歸美國所有。同時，對韓國的汽車關稅稅率將定為 15%，低於目前的 25%。此外，在半導體和藥品的關稅方面，韓國不會受到「比其他任何國家都差」的待遇。