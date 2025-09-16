鉅亨網編輯林羿君 2025-09-16 06:30

美國進口商幾個月來一直在猶豫，是否要囤積貨品以應對川普的全球關稅威脅，或是按兵不動，期待他只是虛張聲勢。如今，隨著大範圍的關稅已經實施近一個月，繳納關稅的痛苦，正在取代不確定性帶來的焦躁。

進口商喊苦：關稅不定雖焦慮 真掏錢才是進地獄。(圖:shutterstock)

這是 Freightos 貨運預訂平台對 336 家中小型企業進行調查後所得到的結論。調查顯示，逾半的受訪者表示，他們的成本增加了 20% 甚至更多；同時，也有大約相同比例的企業因開銷大增而減少了貨運量。

調查結果印證了一種說法，即進口關稅對小公司的衝擊比大公司來得更嚴重。

Clearit Customs Brokerage 總裁 Adam Lewis 指出：「不幸的是，這場貿易戰的重擔主要落在中小型企業身上。與大企業不同，他們沒有足夠的能力或資源來應對頻繁的關稅變動、貨幣波動和不斷上漲的成本。」

根據 Freightos 調查，近六成的受訪者認為美國的政策削弱了其作為貿易夥伴的地位，僅有 6% 的人認為這項政策鞏固了其地位。另外，近四分之一的受訪者表示，影響是好壞參半，具體取決於不同的國家和產業；還有 5% 的人認為沒有產生實質性變化，7% 的人則認為現在下結論還為時過早。

展望今年開學季和假日銷售，有 52% 的貨主預估，這些重要的消費旺季表現將會比往常疲軟。相較之下，Freightos 在 5 月底進行同一份調查時，只有 35% 的受訪者預期美國國殤日（Memorial Day）的銷售會不如預期。