鉅亨網編輯林羿君 2025-09-10 11:13

美國一名聯邦法官暫時阻止川普總統解僱聯準會理事麗莎 · 庫克，允許她繼續留任。這場可能顛覆聯準會長期以來獨立性的法律鬥爭，白宮遭遇了挫折。

美法院出手 稱川普暫時無法解雇Fed理事庫克。(圖:shutterstock)

華盛頓哥倫比亞特區的法官 Jia Cobb 批准了庫克提出的緊急命令請求，暫時保住她在該央行 7 人理事會的席位。該裁定做出之際，距離聯準會會定於 9 月 16-17 日召開的會議僅有幾天時間。

Cobb 表示，庫克「非常有可能」在申訴中勝訴，她主張川普違反了《聯邦準備法》。因為該法規規定，官員只有在有正當理由的情況下才能被免職，而據稱對她的解僱並不符合這項規定，房貸詐欺指控只是藉口。

Cobb 在裁決書中寫道：「對『正當理由』條款的最佳解讀是，解僱聯準會理事會成員的依據僅限於該理事在任期間的行為，以及其是否忠實且有效地履行了法定職責。因此，『正當理由』不應包括僅因個人在就職前的行為而將其解僱。」

設立聯準會的相關法律規定，只有「正當理由」 才能解僱聯準會理事，但並未定義「正當理由」 這個術語，也未制定解僱程序。此前從未有總統解僱過聯準會理事，該法律條款也從未在法庭上接受過檢驗。

此案最終很可能提交至美國最高法院審理，它將影響聯準會能否不受政客意願左右制定利率政策。外界普遍認為，這一點對任何一家央行控制通膨的能力都至關重要。

川普一直要求美國央行立即大幅降息，並指責聯準會主席鮑爾在貨幣政策方面的領導工作。市場預計，聯準會將在 9 月 16 日至 17 日的政策會議上宣布降息。