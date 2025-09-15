金融時報：北京正式邀請川普訪問中國 白宮尚未回應

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-15 05:30

據倫敦《金融時報》上周六（13 日）報導，中國已正式邀請美國總統川普赴北京與中國國家主席習近平舉行峰會，但兩國在貿易和芬太尼議題上仍有顯著分歧，白宮尚未回應中方邀請。

北京正式邀請川普訪問中國，白宮尚未回應。（圖：Shutterstock）

知情人士透露，美中談判缺乏進展，降低北京峰會的可能性，川普與習近平更有可能在 APEC 峰會低調見面。

一名消息人士表示，北京未打擊用於製造致命合成鴉片類藥物芬太尼的化學品出口，美方感到很失望，這是雙方磋商的一大障礙。

北京稱願意採取行動，但美國必須同時撤銷因芬太尼而對中國加徵的關稅。美方則堅持在減免任何關稅之前，中國應先行動，並展現成果。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）中國專家何瑞恩（Ryan Hass）指出，美中談判缺乏突破，北京峰會的合理性正在消退。

亞洲社會政策研究所（ASPI）副主任柯特勒（Wendy Cutler）認為，美中似乎沒有足夠時間敲定足以讓川普前往北京的貿易協議。她說：「他們更有可能在 APEC 會面，並宣布一系列可達成事項，但不是貿易協議。」