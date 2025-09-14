鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-14 11:40

美國總統川普的政治盟友、保守派政治活動人士柯克（Charlie Kirk）遭槍殺一案震驚全美。嫌疑人羅賓森（Taylor Robinson）已經被捕，然而他在現場留下的留言卻指向了一個神秘團體。

反轉？柯克槍擊案牽出美國神秘團體！（圖：Shutterstock)

有分析指出，羅賓森可能並非白宮先前暗示的「極左派」，反而與極右翼團體「Groyper」有著深層聯繫。

根據《CNN》報導，羅賓森在現場遺留的子彈上刻有隱晦文字，其中一枚寫著「嘿，法西斯！接住！」，並附帶數個不同方向的箭頭。

《新聞週刊》指出，這些符號來自熱門遊戲《絕地戰兵》（Helldivers）的炸彈投擲操作符號。

此外，其他子彈殼上還引用了反法西斯歌曲《啊！朋友再見》的歌詞，以及一句挑釁意味的話：「如果你看到這個，那你就是同性戀，哈哈哈。」

《新聞週刊》和《浮華世界》雜誌分析稱，羅賓森與極右翼團體 Groyper 可能存在聯繫。該團體自稱是「反法西斯主義者」，以一套隱晦的亞文化暗語進行內部交流，例如將「同性戀」作為嘲諷與侮辱的用語，並透過遊戲術語、網路梗及迷因來散播反猶太、白人至上等極端保守思想。

有網友翻出羅賓森舊照，顯示他身穿運動服蹲坐在地上，姿勢酷似「悲傷蛙」迷因，而這正是 Groyper 的標誌性符號之一。

據《國會山報》2019 年報導，Groyper 的領頭人是網紅 Nick Fuentes。他曾與柯克一樣為川普參選助陣，但兩人立場最終分道揚鑣。

柯克認為，Groyper 在同性戀與猶太人議題上的態度過於極端，因此與該組織切割，甚至解僱過一名與 Fuentes 合影的核心成員。

基於這些，有分析認為，羅賓森可能因政見衝突而對柯克行兇。