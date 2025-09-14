鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-14 12:10

美國總統川普於週六（13 日）向北約成員國發出公開信，敦促北約盟國停止進口俄羅斯石油，並對俄羅斯實施重大制裁，以迫使其結束對烏克蘭的戰爭。

川普長信呼籲北約：停止進口俄羅斯石油 以結束烏克蘭戰爭。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，川普在社群媒體上表示：「當所有北約成員國達成共識並開始採取相同行動，且所有北約成員國停止向俄羅斯購買石油時，我準備對俄羅斯實施重大制裁。」

川普指出：「如你們所知，北約對勝利的承諾遠未達到 100%，而部分國家仍在購買俄羅斯石油，令人震驚！這大大削弱了你們對俄羅斯的談判地位與議價能力。」

除了針對俄羅斯，川普還提出，北約應以集體行動對中國施加 50% 至 100% 的關稅，以削弱中國對俄羅斯的經濟控制。

川普表示：「我相信，如果再加上北約作為整體對中國施加 50% 至 100% 的關稅（戰爭結束後完全撤銷），將對結束這場致命但荒謬的戰爭非常有幫助。中國對俄羅斯有強大的控制甚至掌握，而這些高額關稅將打破這種掌控。」

川普強調，這不是他的戰爭，如果他是總統，戰爭根本不會開始。他指出，這是拜登與烏克蘭總統澤倫斯基的戰爭，而他只是「想幫助停止戰爭，拯救數千名俄羅斯與烏克蘭的生命。」

川普在信中寫道：「如果北約按照我的建議行事，戰爭將迅速結束，所有生命都能被拯救！如果不照做，那你們只是浪費我的時間，以及美國的時間、精力和金錢。」

這封信延續了川普此前對莫斯科的制裁威脅，以及對購買俄羅斯石油國家的次級制裁威脅，包括俄油大買家中國與印度。