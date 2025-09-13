鉅亨網新聞中心 2025-09-13 19:00

‌



《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）在一封寫給美國總統川普的公開信中指出，儘管身處戰爭邊緣，他腦中反覆思索的卻不是戰事，而是川普與美國國內日益尖銳的政治撕裂。

川普面臨美國國內政治撕裂！《紐時》呼籲其以「和平行動」留名歷史。(圖：Shutterstock)

佛里曼直言，近期發生的柯克（Charlie Kirk）政治暴力事件及其後續影響，可能成為川普任期中的關鍵轉折點，取決於川普如何選擇回應。

他直指，川普無法單憑在烏克蘭與普丁之間，或在加薩、以色列與巴勒斯坦之間的斡旋，便贏得國際上的「諾貝爾和平獎」。

與其追求國外榮譽，佛里曼認為川普真正有機會獲得的是「美國的和平獎」，其不是由外國頒發，而是由歷史與美國人民評價。

佛里曼認為，若川普能在國內政治中締造和解、抵擋極端與暴力，將成為比國際榮耀更深遠的功績。

佛里曼比喻川普採取具體且戲劇性的舉措，如親自打電話邀請前總統與其配偶（如歐巴馬、柯林頓或布希），以及國會兩黨領袖、甚至聯邦最高法院大法官一同進入白宮，公開表態反對政治暴力，並示範文明的討論與分歧處理方式。

佛里曼提醒，若川普僅指責「激進左翼」的政治暴力，而忽略極右勢力的同等威脅，將會毀掉其政治遺產，甚至危及美國。

佛里曼引用林肯的名言，指出「如果毀滅降臨，它必然從我們內部滋生，而不會來自國外。」

佛里曼在信末呼籲川普把握這一關鍵時刻。他強調，川普必須立即推動國內和解，並持續努力，才能讓美國走向團結而非分裂。

佛里曼表示，若川普能在此展現出人意料的和平選擇，將不僅化解國內政治危機，也可能為其在美國歷史上贏得真正的長遠評價。