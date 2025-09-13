〈熱門股〉市場看好公開收購茂達效益 國巨股價奔漲停

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-13 12:38

被動元件大廠國巨 *(2327-TW) 周四宣布，將以每股 229.8 元公開收購 IC 廠茂達 (6138-TW) 最多 2127.72 萬股或 28.5% 股權，總金額逾 48 億元，市場看好效益，國巨周五股價收亮燈 151.5 元。

國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)

國巨表示，鑑於茂達長期展現良好經營績效，並為股東提供穩定獲利，故擬基於財務性投資之目的公開收購股份，預期可藉由本次投資獲得長期穩定之投資收益，並開啟與茂達管理層對話之契機，尋求建立雙方合作的基礎及機會。

國巨表示，公開收購期間擬自 9 月 12 日起至 10 月 1 日止，預定對之最高收購數量為 2127.72 萬股、約茂達已發行普通股股份總數之 28.5%，最低收購數量為 373.3 萬股、約 5% 股權，公開收購成就條件為收購數量達最低收購數量。