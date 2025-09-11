國巨擬斥48億元 溢價2成公開收購茂達28.5%股權
鉅亨網記者彭昱文 台北
被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (11) 日召開重訊，宣布以每股 229.8 元現金公開收購 IC 廠茂達 (6138-TW) 最多 2127.72 萬股或 28.5% 股權，最高總金額近 48.9 億元，若與茂達今日收盤價 191.5 元相比，溢價 2 成。
國巨表示，鑑於茂達長期展現良好經營績效，並為股東提供穩定獲利，故擬基於財務性投資之目的公開收購股份，並預期可藉由本次投資獲得長期穩定之投資收益，並開啟與茂達管理層對話之契機，尋求建立雙方合作的基礎及機會，以提升國巨長期之競爭優勢。
國巨表示，本次公開收購案將向金管會申報並公告，公開收購期間擬自 9 月 12 日起至 10 月 1 日止，預定對之最高收購數量為 2127.72 萬股、約茂達已發行普通股股份總數之 28.5%，最低收購數量為 373.3 萬股、約 5% 股權，公開收購成就條件為收購數量達最低收購數量。
針對公開收購價格的部份，國巨認為，此次出價接近茂達歷史高價 230.8 元，並且比近一年最高價 210.8 元及最近 1 個月平均價 183.1 元分別高出 9% 與 25.5%，充分展現本次出價的誠意與吸引力。
茂達為功率積體電路 (Power IC) 設計公司，從事混合信號功率晶片與感測器之設計、測試、生產及行銷，主要產品線包括風扇馬達驅動 IC 及電源管理 IC，應用於筆記型電腦、DDR 記憶體、電視及顯示器、消費性 / 可攜式電子產品、顯示卡及汽車電子等領域中，近年布局工業應用也逐漸為公司帶來效益。
