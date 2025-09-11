search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

蘋概催動台股上2萬5 分析師：短線漲多可先落袋 點名ASIC概念股成下波焦點

鉅亨網記者陳于晴 台北


台股 10 日強勢突破 25000 點大關，主要受到蘋果新機發表激勵，雖然摺疊機期待落空，但標準版 iPhone 17 規格升級、維持原價，市場看好未來銷量，帶動相關蘋概股走強。不過，分析師提醒，台股短線漲多，下周又將迎來台指期貨結算及美國聯準會利率決議，由於降息預期已提前反應，建議可先適度落袋為安，靜待修正時機再布局，第四季行情仍偏多看待，並點名 ASIC 概念股表現可期。

cover image of news article
蘋概催動台股上2萬5 分析師：短線漲多可先落袋 點名ASIC概念股成下波焦點。(鉅亨網資料照)

凱旭證券投顧分析師陳威霖指出，蘋果發表會意外之舉在於，大幅提升 iPhone 17 規格，包括前置鏡頭全換上 1800 萬畫素、支援 120Hz 畫面更新率、最低能以 1Hz 更新率維持常時顯示畫面，甚至導入新晶片，但售價卻不變。


他直言，iPhone 17 被視為蘋果提前為明年 AI 應用鋪路，先搶一波市占率，雖然發表會上並未特別強調 AI 新技術，但市場傳出蘋果將與 Google 合作，考慮採用其 Gemini 人工智慧模型作為新版 Siri 語音助理的核心引擎，讓投資人期待明年新品更有爆發力。

台積電 (2330-TW) 10 日衝上 1225 元新天價，組裝代工廠鴻海 (2317-TW)、載板廠欣興 (3037-TW) 等亦受到買盤青睞強勢大漲，而雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW) 受惠高階機種導入 VC 散熱技術，股價同步走揚。

不過，蘋果概念股「幾家歡樂幾家愁」，iPhone Air 因超薄設計，僅配置單鏡頭，鏡頭數量減少直接衝擊光學雙雄大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) 接單，加上手機鏡頭畫素已趨於上限，市場需求不如過往強勁，股價相對不振。

陳威霖提醒投資人，台股短線漲幅已大，操作上不宜追高，尤其下周將迎來期貨結算及美國聯準會利率決議，市場普遍預期 9 月將啟動「預防性降息」，依過去 50 年統計，預防性降息後一個月，股市往往有 5% 至 10% 的修正幅度，加上「9 月魔咒」效應，建議短線可適度落袋為安，較佳的投資布局時機可能落在 10 月。

展望第 4 季，陳威霖認為修正後行情仍偏多，和碩董事長童子賢日前指出，電子零組件與半導體庫存普遍偏低，若蘋果銷售帶動補庫存，將有望點燃 IC 設計族群行情。聯發科近日率先站上 1500 元，ASIC 相關概念股如創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 亦具機會，其中，創意估值相對較低且為台積電子公司，最被看好有望受惠於輝達及台積電的客製化晶片訂單。

文章標籤

蘋果概念股台股散熱ASIC

相關行情

台股首頁我要存股
台指期25404+0.91%
台積電1225+2.08%
創意1385-1.07%
玉晶光437.5-2.56%
大立光2360-0.84%
奇鋐979+1.87%
雙鴻726+2.54%
欣興141.5+4.81%
聯發科1490-1.32%
世芯-KY3940+0.64%
鴻海210+1.20%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標下跌股

偏強
創意

74.19%

勝率

#偏弱機會股

中強短弱
玉晶光

69.57%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
玉晶光

69.57%

勝率

#偏強機會股

偏強
台積電

47.22%

勝率

#波段上揚股

偏強
台積電

47.22%

勝率

延伸閱讀



Empty