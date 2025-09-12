鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-12 18:40

美國 8 月通膨數據略高於預期，加上初領失業金人數低於預期，強化市場對於聯準會 (Fed) 下周恢復降息的看法，美元再度轉貶，新台幣匯率今 (12) 日升勢再起，衝破 30.3 元關卡，終場升值 9.8 分，收在 30.246 元，創下逾 3 周以來的新高，台北及元太外匯市場總成交值放大至 22.825 億美元。

〈台幣〉升近1角收30.246元創逾3周新高 周線中止連4黑。(圖：shutterstock)

隨著外資熱錢湧入，台北股匯今天再度上演雙漲走勢，新台幣兌美元開盤價為 30.32 元，盤中最高升抵 30.2 元、強升 1.44 角，央行也加重調節力道，將升值幅度壓縮至 1 角以內，終場收在 30.246 元，在兩股力道對作下，帶動成交量明顯放大。

‌



新台幣兌美元本周升值 3.69 角或 1.22%，周線中止連四黑。統計 9 月以來，新台幣累計升值 3.59 角或 1.17%。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.36%，歐元勁揚 0.41%，亞幣走勢偏升，其中，韓元升值 0.36%，新台幣升值 0.32%，新加坡幣與日元約升值 0.22-0.23%，人民幣小升 0.04%。