鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-11 20:39

投資人持續押注聯準會下周啟動降息，熱錢積極流向亞洲股匯市，新台幣兌美元今 (11) 日盤中再現 30.2 字頭，但央行擴大防守力道，力守 30.3 元關卡，使得匯價由升轉貶，終場收在 30.344 元，貶值 3.4 分，中止連續 5 個交易日走升的紀錄，台北及元太外匯市場總成交值 19.53 億美元。

〈台幣〉央行阻升力擋熱錢 中止連5升收30.344元。(圖：shutterstock)

受到熱錢湧入的激勵，加權指數近日站上 25000 點大關、屢創新高，日韓股市同寫新高紀錄。新台幣兌美元匯率近五個交易日累計升值 4.18 角之多，今天盤中最高來到 30.235 元，不過，央行持續緊盯熱錢，午盤就開始進場調節，力守 30.3 元關卡意味濃厚。

由於聯準會利率決策會議下周即將登場，進出口商轉趨觀望，持續上演央行大戰熱錢戲碼，央行原則上不希望新台幣獨強，能夠盡量與亞幣走勢趨於一致，或是不要脫鉤太多，新台幣兌美元終場收在 30.344 元，貶值 3.4 分，中止連五升紀錄。

觀察主要亞幣今天表現，根據央行統計，美元指數小幅反彈 0.07%，韓元貶值 0.38%，日元貶值 0.19%，新台幣貶值 0.11%，新加坡幣貶 0.07%，人民幣小貶 0.02%，主要亞幣紛紛回貶。