裕山看好海外環工整治需求 廢棄物資源化營收將提高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-12 16:26

具備自主研發能力及海外業務經驗的環工業者裕山 (7715-TW) 今 (12) 日召開法人說明會，公司預期 2025 年在取得新案件的挹注之下，預期廢棄物資源化營收將往上升，且 2026 年可望提升至營收比重的 8-10%。

裕山董事長劉原宏。(鉅亨網記者張欽發攝)

裕山 2024 年全年營收爲 17.15 億元，毛利率爲 21.21%，稅後純益爲 1.48 億元，每股純益 5.06 元，其中在環境工程類別營收項目高達 95.4%，更較 2023 年的 92.6% 明顯上升。廢棄物資源化 2024 年占比則從 2023 年的 6.6% 降至 4.4%，但預計在 2025 年取得新案源之下，公司預期廢棄物資源化營收可往上升。

‌



今日舉行法說會，營運長官長勝 指出，去 (2024) 年營收佔比仍以環境工程為最大宗、並從 2023 年的 92.6% 進一步上升至 95.4%，廢棄物資源化佔比則從 6.6% 降至 4.4%，並非廢棄物金額下降，主因高雄煉油廠 (高廠) 量體太大，但隨著高廠案子結束，預計 2025 年取得新案源之下，可預期廢棄物資源化營收可往上升，但真正能實現營收較大成長會在 2026 年，比例可上升至 8~10% 之間，而這方面的努力主要在海外市場。

裕山在高雄煉油廠整治案結束後，朝向工程現地化發展，如高廠把土壤挖出來處理的工法會慢慢消失，取而代之的是會在現地處理。

同時，裕山認為台灣土壤整治市場成熟，未來須往海外跨出近年快速成長，未來收入動能趨於飽合，裕山將朝向輸出多年累積的土壤及地下水整治經驗、設備、技術，藥劑。

目前，裕山也看到的就是中國大陸土壤整治市場的需求。