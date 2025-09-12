〈中石化法說〉京華城聯貸已提前償還15億元 新事業2027年有望迎接較大訂單

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-12 20:48

‌



中石化 (1314-TW) 今 (12) 日下午於證交所舉行法說會，上半年受中國影響新產能持續開出，供過於求加劇，加上中國房地產景氣未明顯回升，上半年稅後淨損 19.35 億元，目前公司產品持續轉型會投入新事業的利基型產品，預計 2027 年有望出現較大訂單。在外界關注的台北京華城案借貸案部分，中石化目前已償還完 15 億元。

中石化總經理陳穎俊(左)。(圖:中石化提供)

中石化今年上半年稅後淨損為 19.35 億元、較去年同期獲利狀況來看，由盈轉虧，上半年每股稅後淨損為 0.51 元。

‌



中石化總經理、發言人陳穎俊表示，今年第 2 季受對等關稅及匯率波動影響，整體本業及業外損失擴大，下游持續觀望，採最適化供貨策略因應。

陳穎俊表示，今年會是比較艱困的時期，團隊有做法因應，認為在市況不好下 工廠開超開開停將是常態，對產線也不方便，這一方面會透過策略平台去進行管理，產線將從市場、成品、庫存，都將採用嚴格控管，不具競爭力產品，近年也進行退場機制。

中石化指出，包括 CPL 整體產業鏈供過於求，競爭激烈及美國關稅影響銷量下滑，策略面上會以增加台灣內銷比重及穩定下游品牌市場因應；產品轉型的部分，包括開發電池阻燃劑等已獲多家廠商證實安全性具獨特正向效益，並提出報價與供貨規劃; 5G 通訊的低介電樹脂開發還在驗證; 半導體材料部分，供應鏈提供在地化需求，除強化自主研發與製造能力外，亦積極與國內外領先廠商合作，引入關鍵技術。

此外，在外界關注京華城金融聯貸案部分，中石化償還部分借款本金約 26.15 億元，原先 7 月開記者會說明，7 月先提前償還 5 億元，目前中石化已提前在 9 月償還原先 11 月要償還的 10 億元。