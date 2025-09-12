鉅亨網編輯林羿君 2025-09-12 16:20

阿爾巴尼亞總理 11 日宣布新內閣名單，其中一項歷史性任命引發全球關注：一個名為「迪埃拉」（Diela，阿爾巴尼亞語意為「太陽」）的 AI 機器人，將擔任該國的公共採購部長。這創舉使阿爾巴尼亞成為世界上第一個任命 AI 擔任政府部長的國家。

全球首位「AI部長」上任！阿爾巴尼亞用機器人打貪腐 把關政府採購。(圖取自e-albania)

總理拉馬（Edi Rama），「迪埃拉」將逐步接管各部會的招標決定權，並全面審查政府與私人企業簽訂的每一份合約，以確保過程客觀公正。他強調，這項措施旨在讓阿爾巴尼亞的公共招標達到「100% 沒有腐敗」的目標。

長久以來，政府合約的授予一直是這個巴爾幹半島國家腐敗醜聞的根源，這也對其加入歐盟的進程造成了負面影響。

「迪埃拉」並非橫空出世的新角色。早在今年初，它就以身穿傳統服飾的虛擬女性形象，在政府數位平台上擔任 AI 虛擬助理，協助公民與企業取得政府服務與文件。現在，它的職責將擴展到更為關鍵的政府部門。

然而，這項大膽的嘗試也伴隨著疑問。阿爾巴尼亞政府目前尚未詳細說明「迪埃拉」將如何受到人類監督，也沒有針對 AI 可能被操縱的風險提出具體對策。

此外，儘管拉馬總理希望在 2030 年前讓國家正式加入歐盟，但部分政治分析家認為這是一個過於樂觀的目標。